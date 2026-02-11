Uppmaningen till fansen: ”De får väl också ha tålamod”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robert Ohlssons tidigare arbetsgivare Skellefteå AIK har tagit in tolv poäng på sju matcher och är nu delad serieledare.

Mitt i fiaskoformen som Frölunda är i nu innan uppehållet, kommer tränaren med en uppmaning.

– De får väl också ha tålamod, som jag. Sen fattar jag att man inte vill ha tålamod, man vill vinna hockeymatcher, säger Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Robert Ohlsson.

Frölunda är i en riktigt tuff period. Bara en av de sju senaste matcherna har man lyckats vinna, och marginalen i toppen är uppäten. Medan man tagit fyra poäng på sju matcher, har Skellefteå radat upp 16 poäng och är ikapp.

Nu är båda lagen på 90 poäng, trots hur överlägsna Frölunda visade sig vara i inledningen på säsongen.

För Göteborgs-Posten har Robert Ohlsson ett tydligt meddelande till fansen efter förlusten mot Växjö med 1–2.

– De får väl också ha tålamod, som jag. Sen fattar jag att man inte vill ha tålamod, man vill vinna hockeymatcher. Det vill jag också. De ska veta att vi jobbar stenhårt på att bli bättre, säger han till tidningen.

Ett av skälen till att Frölunda kommer få det enklare är en förkortad skadelista.

– Om de sitter och räknar spelare, så kommer det komma en del spelare när vi startar upp igen.

Henrik Tömmernes, som är en av de stora stjärnorna i laget, fyller i.

– Det är en ny kula här. Vi får kurera oss lite, får tillbaka några killar, tänka på något annat än och hockey och ladda om riktigt rejält och hitta nycklarna som gjorde oss framgångsrika. Nu är det roligaste kvar, slutspurten på den här säsongen och slutspelet, säger han.