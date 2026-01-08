”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda fick ett mål bortdömt i slutsekunderna mot Luleå.

Efteråt rasar Frölunda-tränaren Robert Ohlsson mot att det inte blir straff i samma situation.

– Det är ju ett skämt för fan, vad är det för jävla nivå? Ska vi börja filma till oss utvisningar i svensk hockey?, säger Ohlsson till TV4.

Robert Ohlsson lämnade tv-intervjun efter bortdömda målet. Foto: TV4/Skärmdump

Frölunda förlorar i Scandinavium efter elva raka hemmavinster. Det är första gången den här säsongen som Frölunda förlorar två raka matcher den här säsongen. Luleå lämnar nämligen Göteborg med en 2-1-seger.

Det blev dock återigen ett kontroversiellt slut på matchen. När Frölunda förlorade med 2-1 borta mot Linköping i tisdags fick Frölunda ett mål bortdömt med två minuter kvar trots att det såg ut som att pucken var över mållinjen inuti målvakten Waltteri Ignatjews plockhandske. Nu blev det ytterligare en situation där Frölunda trodde att de hade gjort mål – men sedan fick målet bortdömt.

Arttu Ruotsalainen bryter in mot mål men rivs ner och drar med sig både pucken och målvakten Matteus Ward in i målburen. Domarna videogranskade situationen och plockade bort målet för att Ruotsalainen var på målvakten samt att de inte kunde bekräfta om pucken var i mål eller inte. Efteråt rasade tränaren Robert Ohlsson återigen.

– Nu är jag irriterad. Jag får igen höra från spelarna att pucken är inne men det går inte att konstatera det. Det är jag jävligt irriterad över, då får vi börja chippa puckarna om vi inte kan se det i våra kamerasystem, säger Ohlsson till TV4.

Robert Ohlsson rasar: ”Det är en solklar straff, jävligt dåligt”

I situationen som föranleder det bortdömda målet blir Arttu Ruotsalainen fälld av Luleåkaptenen Erik Gustafsson. Robert Ohlsson var därmed oerhört ilsken över att det inte blev straff i den situationen.

– Att det inte döms straff där på slutet om inget annat. Det är ju ett skämt för fan, vad är det för jävla nivå? Ska vi börja filma till oss utvisningar i svensk hockey? Ruotsalainen blir ju helt trippad, det ser ju du också. Sedan kommer vi ut och får ingenting. Det är jävligt dåligt, jag måste säga det, säger tränaren och fortsätter:

– Vi har pratat om att sluta förstärka… Kolla på den här situationen, han klipper ju skridskorna på honom här på ett friläge. Det är en solklar straff. Om du inte kan döma mål måste du döma straff. Vi går från den här matchen med att inte få mål och inte få en straff. Det här funkar inte, det är för dåligt.

Robert Ohlsson får också medhåll av TV4-experten Petter Rönnqvist.

– Det är en jättesolklar straff. Det är självklart att han blir trippad där, Gustafsson drar ju skridskorna på Ruotsalainen. Om pucken går över linjen ska det ju vara mål för han hamnar ju bara där för att han blir trippad av Gustafsson, säger Rönnqvist i studion.

Luleås assisterande tränare Henrik Stridh är också inne på att det hade blivit mål, om domarna hade kunnat se att pucken var över linjen.

– Jag är helt övertygad om att de hade dömt mål ifall de hade sett om pucken hade varit över linjen. Om vi fäller spelaren när han åker in målvakten och pucken åker med, då ska det dömas mål. Men pucken var nog inte över mållinjen. De jobbade länge där för att hitta den men såg det inte. Sedan kan man diskutera om det ska vara utvisning eller inte, men de hade ingen på armen och då är det svårt för dem att ta den, säger Stridh på presskonferensen efter matchen.

Frölunda – Luleå 1–2 (0-1,0-1,1-0)

Frölunda: Max Lindholm.

Luleå: Otto Leskinen, Isac Hedqvist.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects