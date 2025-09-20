Matchklockan stannade i Scandinavium vilket gjorde att Frölunda fick spela 17 sekunder längre i boxplay.

– En fullständig cirkus, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg.

– Vi fick öva lite extra på 3-mot-5, säger Frölundas tränare Robert Ohlsson.

Robert Ohlsson blev rejält irriterad efter att klockan stannade i Scandinavium. Foto: TV4/Skrämdump

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda och Luleå fick en tidig repris på fjolårets semifinal, där norrbottningarna gick ut segrande och sedan vann SM-guld. Göteborgslaget, som har en match mindre spelad, var fortfarande hundraprocentiga efter de två inledande matcherna. Luleå kom till Göteborg revanschsugna efter sin första förlust för säsongen i torsdags, när Rögle var på besök i Norrbotten.

Efter tio jämna minuter i inledningen tog matchen fart ordentligt. Två mål inom loppet av 24 sekunder.

Markus Nurmi kunde styra in 1-0 för bortalaget Luleå efter ett skott från Pontus Andreasson. Målet var Nurmis tredje mål för säsongen. Frölunda svarade med ett snabbt kvitteringsmål genom Noah Dower-Nilsson, 20-åringens första match och mål för säsongen. Med drygt en 1:30 kvar av perioden klev en ytterligare ung spelare fram och satte Frölunda i ledning. 22-årige Noah Hasa gjorde sitt första för säsongen efter en framspelning från Erik Thorell.

– Jag är nöjd med Dower som kommer in idag och visar lite till mig, ”vad fan har du tänkt egentligen, varför har du inte spelat mig tidigare?” Han gör ett sådant avtryck, på ett bra sätt. Samtidigt är det många andra som gör det bra idag, säger Frölundas tränare Robert Ohlsson efter matchen.

Andra perioden bjöd på ett powerplay-mål från Frölundas Arttu Ruotsalainen. Bortsett från en ramträff från Eetu Koivistoinen kom Luleå inte närmare en reducering där Göteborgarna nu hade en 3:1 ledning inför den tredje perioden.

Robert Ohlsson: “Fick öva längre på tre mot fem”

Fem minuter in i den tredje perioden fick Luleå ett gyllene läge för att ta sig tillbaka in i matchen. Frölundas Filip Cederqvist och Tom Nilsson åkte båda ut, vilket innebar två minuter spel i fem mot tre för Luleå. Norrbottenslaget slarvade dock bort sin möjlighet och kom inte fram till en enda a-chans under sitt powerplay.

Utvisningssituationen ledde till protester från Frölunda. Dessa intensifierades ytterligare när det blev strul med jumbotronen i arenan som slutade visa matchtiden, samt utvisningstiden. Frölundabänken och hela Scandinavium visade starka känslor när de tyckte att de två utvisningsminuterna borde vara avspelade. I TV4:s sändning menar Lasse Granqvist att Luleå totalt fick spela två minuter och 17 sekunder fem mot tre vilket ledde till de stora protesterna.

– Det är ett herrans hallå. En fullständig cirkus. Robert Ohlsson är rödare om kinderna än vad Roger Rönnberg någonsin var, sade TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen.

– För det första: Så röd kan jag inte bli. Nej, jag vet inte riktigt vad som hände med tekniken. Vi hade koll på klockan och det hade gått två minuter men vi fick inte ut våra spelare. Men det blev bra ändå. Vi fick öva lite längre på tre mot fem helt enkelt, säger Robert Ohlsson om situationen.

Luleås tränare Thomas Berglund menar att det var en märkvärdig situation och svarar på frågan om vad som hade hänt om det blivit mål trots 17 sekunder längre powerplay.

– Ja vad hade hänt, jag är ingen spågubbe så jag vet inte. Vi var inte värda att göra ett mål med tanke på hur spelet såg ut, så det är spekulationer, men vi hade förmodligen vunnit med 8-2, skojar Luleåtränaren efter matchen.

Det tog flera minuter innan situationsrummet fick ordning på matchtiden och de resterande tolv minuterna kunde spelas. Efter Luleås powerplay gick luften ut för norrbottningarna. Istället för en reducering i fem-mot-tre-spelet utökade Frölunda sin ledning genom Erik Thorell som slutade på 1+2 poäng efter matchen. Thorells mål blev matchens sista som slutade på 4-1.

Andra förlusten för Luleå i rad: “Ingen oro”

Luleå har nu förlorat två matcher i rad efter att ha vunnit de två inledande matcherna på säsongen.

– Det var en rättvis seger tycker jag. Efter Frölundas 3-1 har vi inte tillräckligt med pulver för att komma tillbaka i matchen, säger Berglund.

Likt Berglund är även Luleåkaptenen Erik Gustafsson missnöjd efter förlusten. Backen menar att det var Luleås andra dåliga insats i rad och att laget måste prestera bättre. Däremot betonar Gustafsson att det inte är något att oroa sig över.

– Nej, det är ingen oro överhuvudtaget, men vi vill hålla oss själva till en högre standard än vad vi har presterat. Jag tycker ändå att det inte är kvaliteten det är fel på utan just nu är det mest arbetsinsatsen som brister. Vi behöver komma tillbaka till ödmjukheten och jobba hårdare, säger Gustafsson till Hockeysverige.se och fortsätter.

– Viljan finns men den är helt enkelt inte tillräckligt bra, man måste se sig själv i spegeln. Alla måste steppa upp och spela bättre än vad vi har gjort i de här två matcherna. Men som sagt, det är tidigt på säsongen och det är ingen tid för oro.

Luleå har nu några dagar på sig att jobba på sitt spel innan de ställs mot Djurgården på torsdag nästa vecka. Frölunda, som fortfarande är hundraprocentiga, ska redan spela sin nästa match på tisdag då Göteborgslaget ställs mot nykomlingarna Djurgården på bortaplan.

