Han har pekats ut som Luleås huvudspår i jakten på en ”Bulan”-ersättare.

Nu bemöter Sveriges tidigare förbundskapten, Rikard Grönborg, ryktet i en intervju med MTV Urheilu.

– Den enda organisationen jag pratar med är Tappara, säger 57-åringen.

Rikard Grönborg. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Redan i mars började det tisslas och tasslas om Rikard Grönborgs framtid i Tappara. Rapporter om en spricka i omklädningsrummet, mellan de finska och utländska spelarna, följdes tätt av uppgifter om att Sveriges tidigare förbundskapten var på väg bort – trots ett år kvar på avtalet, och ”Schweiz eller Centraleuropa” nämndes som möjliga destinationer av Urehilucasts Esko Seppänen.



Nu, med 2025/26-säsongen runt hörnet, ger huvudpersonen själv en uppdatering.



Orden i finska MTV Urheilu kommer under torsdagen efter att Hockeynews nyligen uppgett att 57-åringen nu är huvudspår för ett visst SHL-lag från Norrbotten. Ett lag som redan meddelat att Thomas ”Bulan” Berglund gör sin sista säsong som huvudtränare 2025/26.



– Jag kommenterar inte rykten eftersom jag inte vet var de kommer ifrån, säger Grönborg till MTV Urheilu med ett leende och fortsätter:

– Den enda organisationen jag pratar med är Tappara.

Vill fullfölja: ”Ingenting varar för evigt”

Rikard Grönborg har bland annat tre VM-guld på sitt CV från tiden i Tre Kronor. Nu, efter sista året i landslaget 2019, kommer han från fyra säsonger med schweiziska ZSC Lions, samt två år med Tappara. Den tredje säsongen i Finland ser ut att bli hans sista.



– Ingenting varar för evigt heller. Vi får se vad som händer. Jag är verkligen glad att vara här, så jag har inte bråttom att åka någon annanstans, säger han och menar att han kommer att fullfölja arbetet i Tappara innan han letar efter något nytt.



Det återstår att se om Grönborg till slut blir Luleås lösning på tränarposten, trots att han nu förnekar förhandlingar med andra klubbar än Tappara.



