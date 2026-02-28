Stjärnans besked – gör ny comeback

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Remi Elie har haft en mardrömslik säsong och bara spelat tre matcher för Linköping.

Nu är dock stjärnan tillbaka – och gör comeback i dagens match mot Malmö.

Remi Elie gör ett nytt comeback-försök för Linköping. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Det har varit en minst sagt strulig säsong för Remi Elie i Linköping HC.

Han drabbades av en överkroppsskada redan under försäsongen och skadan har sedan hållit kanadensaren borta från spel under i princip hela säsongen. Elie gjorde sin säsongspremiär för LHC mot Färjestad den 30 september men var sedan borta i en dryg vecka innan han spelade, och blev målskytt, i Linköpings vinst mot Leksand den nionde oktober. Därefter missade Elie sedan flera månaders spel och han tvingades genomgå rehabilitering på en extern klinik i ett försök att bli kvitt skadan. I januari var sedan Remi Elie tillbaka för Linköping i en match mot Timrå men han åkte då på ännu ett bakslag direkt och har sedan saknats återigen.

Under lördagen gör Remi Elie däremot ett nytt comeback-försök. Han finns nämligen med i Linköpings trupp inför eftermiddagens hemmamatch mot Malmö Redhawks. Elie tar plats som 13:e forward till att börja med.

Jämfört med torsdagens förlust mot Växjö väljer Linköping också att lyfta upp Zion Nybeck i andrakedjan med Robin Kovács och Eskild Bakke Olsen. I stället flyttas Loke Krantz ner till fjärdekedjan med Adam Hofbauer och Johan Johnsson. Det blir också förändringar på backsidan där David Bernhardt bara tar plats som sjundeback. Erik Norén tar hans plats i backparet med Rasmus Rissanen.

Dagens laguppställning mot Malmö! pic.twitter.com/z08oKHmuxb — Linköping Hockey Club (@LHChockey) February 28, 2026

Malmö gör å sin sida en ändring i laget jämfört med torsdagens förlust mot Örebro. Kalle Hemström kliver upp i fjärdekedjan medan Filip Björkman petas ner som 13:e forward.

Source: Remi Elie @ Elite Prospects