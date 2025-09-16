Seger för Växjö med 5–3 mot HV 71

Reid Gardiner tremålsskytt för Växjö

Lucas Elvenes avgjorde för Växjö

Det blev ett hattrick för Växjös Reid Gardiner i matchen mot HV 71 i SHL. Växjö vann på hemmaplan med 5–3 (0–1, 3–0, 2–2).

Det var andra raka för Växjö, efter 7–4-segern mot Brynäs i premiären.

Reid Gardiner tremålsskytt för Växjö

HV 71 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.41 slog Riley Woods till framspelad av Jonathan Ang och Martin Johnsen. Växjö gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. HV 71 reducerade dock till 3–2 genom Justin Glenn Kloos efter 10.05 av perioden.

Växjö gjorde 4–2 genom Lucas Elvenes efter 14.15 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Lucas Lagerberg reducerade dock för HV 71 med bara fyra minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Växjö kunde dock avgöra till 5–3 med 1.28 kvar av matchen genom Reid Gardiner.

Lucas Elvenes gjorde ett mål för Växjö och två målgivande passningar och Reid Gardiner gjorde tre mål.

I nästa match möter Växjö Timrå borta och HV 71 möter Brynäs hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 september 19.00.

Växjö–HV 71 5–3 (0–1, 3–0, 2–2)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (1.41) Riley Woods (Jonathan Ang, Martin Johnsen).

Andra perioden: 1–1 (27.59) Reid Gardiner (Brogan Rafferty, Joel Persson), 2–1 (35.13) Sebastian Strandberg (Hugo Gustafsson, Kalle Kratz), 3–1 (35.28) Reid Gardiner (Lucas Elvenes, Karl Henriksson).

Tredje perioden: 3–2 (50.05) Justin Glenn Kloos (Axel Rindell, Martin Johnsen), 4–2 (54.15) Lucas Elvenes (Joel Persson, Brogan Rafferty), 4–3 (56.17) Lucas Lagerberg (Jonathan Ang, Riley Woods), 5–3 (58.32) Reid Gardiner (Lucas Elvenes).

Nästa match:

Växjö: Timrå IK, borta, 18 september

HV 71: Brynäs IF, hemma, 18 september