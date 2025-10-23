Nästa vecka presenterar Sam Hallam säsongens första Tre Kronor-trupp.

Här listar Rasmus Kågström fem potentiella debutanter i den svenska truppen.

Filip Eriksson, Luleå

Flytten från Växjö till Luleå har verkligen blivit ett lyft för Filip Eriksson.



Förhoppningarna på den 20-årige forwarden var stora inför fjolårssäsongen i Växjö till följd av den succéartade lånesejouren i Nybro säsongen därpå, men det lossnade aldrig för forwarden som i stället fick bege sig ut på en ny lånesejour i Hockeyallsvenskan, denna gång med Djurgården. Luleå såg emellertid potentialen i Eriksson – och i Norrbotten har 20-åringen sannerligen kommit till rätta.



Efter 13 spelade matcher står Eriksson noterad för 14 poäng (7+7) och är den tredje poängbäste svensken i ligan bakom Skellefteås radarduo Oscar Lindberg och Rickard Hugg. Produktionen har avtagit under de senaste veckorna för Eriksson, men under hösten har han definitivt spelat sig in i förbundskaptenen Sam Hallams medvetande och lär finnas med i diskussionerna om en plats i truppen till turneringen i Finland i början av november.

Pontus Johansson, Skellefteå

Efter en ganska försiktig debutsäsong har Pontus Johansson den här säsongen fått en större roll i Skellefteå AIK – och tagit den.



Det har funnits ett stort tomrum att fylla på Skellefteås blålinje där både Axel Sandin-Pellikka och Oskar Nilsson lämnat laget, två backar som loggade mycket istid förra säsongen, varpå Johansson har fått ett större förtroende i höst. 24-åringen har tackat för förtroendet genom att vara en av hela SHL:s poängbästa backar med sina tolv poäng på 13 matcher, vilket räcker till en delad andraplats i backarnas poängliga tillsammans med David Quenneville.



Johansson har en sylvass skridskoåkning och har sedan förra vintern även utvecklat sitt defensiva spel, vilket gör honom mer pålitlig för tränarna i Skellefteå – och kanske även Sam Hallam i Tre Kronor? Hans framfart lär åtminstone inte ha gått landslagsledningen förbi.

Erik Thorell, Frölunda

Här har vi en spelare som jag skulle vara väldigt spänd på att se i Tre Kronor.



Erik Thorell har hunnit bli 33 år och fyller 34 till våren, men han har aldrig fått chansen att representera Sverige på A-landslagsnivå. På meritlistan finns både U18-VM och JVM, men något spel i Tre Kronor har det aldrig blivit för Frölundas forward – men kanske kommer chansen nu?



Thorell har varit en ledande spelare i SHL:s bästa lag under hösten och står i skrivande stund noterad för 13 poäng på tolv matcher. Det hade varit en häftig story om Thorell som 33-åring skulle få chansen att göra debut i landslaget, något han själv nog inte såg framför sig för några år sedan då han snittade drygt en halv poäng per match i Tjeckien med Sparta Prag. Det finns minst sagt gott om forwardsalternativ för Sam Hallam att välja på så konkurrensen är tuff för Thorell – men jag skulle inte räkna bort hans chanser.

Viktor Lodin, Färjestad

Redan förra säsongen var Viktor Lodin aktuell för spel i Tre Kronor, men då tackade han nej när han togs ut till Beijer Hockey Games.



Där och då ville han lägga allt sitt fokus på Färjestad, men nu är nog tiden inne för Lodin att få göra sitt första framträdande i Tre Kronor-tröjan. 26-åringen har sedan flytten till Färjestad blivit en regelrätt toppspelare i ligan och stod under fjolårssäsongen för 44 poäng på 50 matcher. Så här långt har produktionen inte stuckit iväg (nio poäng på tolv matcher) och formkurvan har väl inte direkt pekat åt rätt håll när det kommer till poängmakeriet med en poäng på de sex senaste matcherna.



Lodin är emellertid en spelare som Tre Kronor-ledningen vill testa i landslaget och står alla stjärnor rätt så kan debuten mycket väl ske redan nu i november.

Johannes Kinnvall, Brynäs

Brynäs har till stora delar varit en besvikelse den här hösten, men samma sak kan inte sägas om Johannes Kinnvall.



28-åringen har varit en av SHL:s poängbästa backar under hösten och är redan nu nära att slå fjolårets poängskörd (14 poäng) efter att ha inlett säsongen med elva poäng (5+6) på 13 matcher.



Kinnvall spelar med ett helt annat självförtroende den här säsongen jämfört med fjolårssäsongen och även om han också haft sina brister i spelet så får han likväl lyftas fram som ett utropstecken under SHL-hösten. Konkurrensen om backplatserna på högersidan är mördande och det finns gott om offensivt skickliga, högerfattade svenska backar i Europa. Kinnvall lär dock ha fångat landslagsledningens uppmärksamhet och lär åtminstone finnas med i diskussionerna om en plats till turneringen i Finland om ett par veckor.