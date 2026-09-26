Prognosen: Jätteökning av lönetaket

NHL:s kommissionär Gary Bettman.

Foto: Justin Tang/AP/Alamy

Ett nytt lönelandskap har börjat ta form i NHL .

Under sommaren har spelare som Macklin Celebrini , Cale Makar , Connor Bedard och Leo Carlsson skrivit monsteravtal i takt med att lönetaket stigit kraftigt. Till den här säsongen har taket stigit från 95,5 miljoner till 103 miljoner dollar och ökningen av lönetaket väntas inte heller stanna in.

Snarare tvärtom.

Nya prognosen: 127,5 miljoner dollar

Nu rapporterar Sportsnets insider Elliotte Friedman att en jätteöknng av lönetaket är att vänta. Nästa säsong väntas taket stiga till 113,5 miljoner dollar, innan det fortsätter att stiga till hela 127,5 miljoner dollar från och med säsongen 2028/29, enligt Friedman. Skulle lönetaket stiga så mycket skulle det bli den största ökningen någonsin från en säsong till en annan.

På ett ekonomiskt plan är NHL en väldigt välmående liga och väntas den här säsongen dra in 8,1 miljarder dollar, rapporterar Sportsnet.

När NHL införde lönetaket efter lockouten 2004/05 låg taket på 39 miljoner dollar. Fram till 2019 steg lönetaket stadigt, innan pandemin gjorde att taket låg på samma nivå (81,5 miljoner dollar) under fyra raka säsonger. Så sent som säsongen 2023/24 låg lönetaket på 83,5 miljoner dollar – drygt 65 procent av vad taket väntas ligga på från och med 2028/29.

Varningen: "Kommer vara förödande"

Alla är dock inte positiva till det nya lönelandskapet.

– Jag tror att det kommer vara förödande för bottenlagen. Det kommer vara bra för många klubbar, men vad gör det för den nedre tredjedeln i ligan? säger Columbus Blue Jackets tidigare genreral manager Doug MacLean.

– Vet du vad som irriterar fansen mest av allt? Om man inte spenderar till lönetaket. Det är nummer ett: "Vi är inte ett bra lag och vi spenderar inte till taket?" Då heter det att man har snåla ägare, precis som det har låtit i Columbus.