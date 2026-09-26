Kollar: "Lätt att slänga sig med ordet kontinuitet"

Tomas Kollar har lyft Malmö från SHL:s botten. Foto: Bildbyrån/montage

Säsongen 2022/2023 slutade Malmö sist i SHL, men hängde kvar efter en stark play out-serie mot Brynäs IF. Sedan dess har klubben - med samma tränare - sakta men säkert lyft från SHL:s botten, säsong för säsong. 2024 blev man 12:a, 2025 10:a och i våras landade man in på en åttonde plats och kvartsfinal.

Kontinuiteten har blivit en framgång för Skåne-laget. Enligt huvudtränaren själv finns det två nyckelord för att få en positiv effekt av kontinuitet.

-- Det finns mycket som vi slänger oss med generellt, men jag skulle säga att det finns en balans mellan konkurrens och trygghet. Oavsett om vi tar kedjor, backpar, tränaren, eller en ryggrad i föreningen så tror jag att den balansen är ganska viktig. Det gäller att hitta den. Kontinuitet är ju bara bra om det fungerar. Fungerar det inte måste du förändra. Kontinuitet är lätt att slänga sig med när saker rullar på, och hänvisa till att det är det som är nyckeln.

Du har pratat om vikten av goda vanor, har du något exempel på vad det är i Malmö Redhawks?

-- Vi vill träna bra, det tycker jag är en god vana. Det vill ju såklart alla göra. Men vi vill ha en viss nivå på våra träningar som vi tror kommer bygga något över tid. Den är väldigt viktig för oss, att träna bra.

Kollar hyllas av spelarna

Tomas Kollar har gått från att vara en interimlösning till arkitekten bakom det Malmö som ska fortsätta lyfta. Av spelarna har han hyllats för sitt ledarskap och förmågan att lära känna varje individ i truppen.

-- Jag vet inte om jag är bättre än någon annan egentligen...men jag tror att just det personliga mötet är viktigt. Jag tror det gäller att se folk, och jag tror det är olika beroende på person. Du kan se folk på olika sätt. Ibland är det korridorssnack, ett annat sätt är ute på isen när man åker runt på uppvärmningen och frågar hur det känns. För vissa är att ha ett individuellt möte separat i ett rum där man pratar om känslor, spelet eller kollar på video det viktiga.

Finns det något i ditt ledarskap du behöver förbättra?

-- Jag behöver nog bli bättre på att hantera min känslor generellt tror jag. Det är lätt att man i affekt i stunden och tar beslut utifrån det. Där tror jag att jag behöver bli bättre att sortera snabbare och skarpare.

-- Sedan tror jag också att jag behöver bli bättre på att släppa saker. Även om jag blivit bättre på det.

Vad krävs för att Malmö ska ta nästa steg?

--Jag tror att ihärdigt jobb krävs. Inte vara för känslig för svängningar. Väldigt viktigt att inte dras med i upp och nedgångar. Det gäller att vara nykter i sin analys, och inte jämka i det man tror på. Vi har valt en väg att gå, och tycker jag vi ska gå den. Även om det inte alltid går som man vill, så tror jag det är nyckeln över tid. Sen gäller det att förstå när det är dags att byta inriktning.

"Han har tagit stora kliv"

Malmö har inlett säsongen med två dubbla sudden-matcher borta mot HV71 respektive Växjö Lakers som resulterat i en seger och en förlust och tre inspelade poäng. Under lördagen är det dags för hemmapremiär i Malmö arena mot Frölunda HC. Det finns framför allt en detalj som Kollar ser som nyckeln för Malmö den här säsongen.

-- Vi behöver bli bättre i spelet med puck i fem mot fem. Det behöver vi utveckla, och där tycker jag vi tagit steg under försäsongen. Det känner man direkt att här är det en skillnad. Det är en jäkligt skön känsla att känna. Där behöver hålla en högre nivå än ifjol.

På frågan vilken spelare han vill lyfta fram lite extra under försäsongen och inledningen av säsongen tvekar han inte en sekund.

-- Petter Vesterheim har sett väldigt intressant ut. Jag tycker han har tagit stora kliv. Han har haft en lite längre resa också för att slå sig in i SHL. Jag tycker han varit en av våra bästa spelare på försäsongen.

Petter Vesterheim har inlett säsongen med två mål på två matcher. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÃ N

Foto: BILDBYRÃ N

Vad är det han tagit steg i?

-- Det han tagit steg i är kanske det här självklara, i spelet med puck. Sättet han rör sig på isen, han tar för sig på ett helt annat sätt. Han vågar spela på sina styrkor som är skridskoåkningen där han är stark på att vrida och vända, men samtidigt vara väldigt kreativ med pucken. Där tycker jag definitivt att han har skjutit fram sina positioner.

Malmö Redhawks har hemmapremiär ikväll, lördag, 18.00 mot Frölunda.