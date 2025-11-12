Löftet ersätter skadade stjärnan: ”Ett naturligt val”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestads tjeckiska stjärnforward Radim Zohorna skadade sig under Finland Hockey Games. Nu står det klart att 29-åringen inte kommer till spel när SHL startar upp igen under morgondagen.

– Han kommer inte att vara med, säger Färjestads tränare Jörgen Jönsson till Nya Wermlands Tidningen.

Radim Zohorna och Jack Berglund. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Det var under Finland Hockey Games, när Tjeckien drabbade samman med Schweiz, som olyckan var framme för Radim Zohorna. Färjestads prestigevärvning har inte tränat med laget sedan turneringens slut och kommer inte komma till spel när Färjestad möter Rögle under torsdagen.

– Han kommer inte att vara med. Alla andra var med på is nu så det var skönt, säger tränare Jörgen Jönsson.

Radim Zohorna har noterats för sex poäng (1+5) på de första 17 SHL-omgångarna.

”Han tar för sig”

Istället får Jack Berglund i Zohornas kedja tillsammans med Viktor Lodin och Joakim Nygård. 19-åringen har noterats för elva poäng (5+6) den här säsongen med juniorkronorna, men har inte lyckats plocka några poäng i SHL.

– Det känns som ett naturligt val. Jack är duktig och har gjort en bra turnering med juniorkronorna. Han tar för sig hos oss och det blir kul att få se honom i miljön med Lodin och Nygård, säger Jörgen Jönsson.

Source: Jack Berglund @ Elite Prospects