”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Patrik Puistola är en av Örebros stora stjärnor, men för tillfället har forwarden hamnat i en formsvacka. Örebro likaså med tre raka förluster.

– Jag vill hitta tillbaka till där jag var i början av säsongen, säger 24-åringen till Nerikes Allehanda.

Patrik Puistola. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Det var inför fjolårssäsongen som den finske forwarden Patrik Puistola anslöt till Örebro. Då noterades han för 39 poäng (18+21) på 52 matcher, och även den här säsongen har 24-åringen inlett starkt med 13 poäng (7+6) på 20 matcher.

För tillfället befinner sig dock både Puistola och Örebro i en formsvacka – Örebro har förlorat de tre senaste matcherna och Puistola har bara gjort en assistpoäng de senaste sju matcherna.

– Det har varit lite svårare nu. Jag vill hitta tillbaka till där jag var i början av säsongen. Jag har kollat på video och pratat med ”Nicke” (Niklas Eriksson) och försökte hitta tillbaka. Jag är inte nöjd med vad jag har presterat de senaste matcherna, säger forwarden till NA.

Svaret om framtiden: ”Det är för tidigt”

Under inledningen av säsongen lyfte huvudtränare Niklas Eriksson forwarden som en spelare som kan få chansen i Nordamerika under nästa säsong. Det är dock ingenting som 24-åringen vill lägga något fokus på när han nu ger svar kring sin framtid.

– Jag tänker inte på det, det är för tidigt. Fokus på nuet, det är det viktigaste här och nu.

24-åringen valdes på plats 73 av Carolina Hurricanes i NHL-draften 2019, men har inte gjort några matcher på andra sidan Atlanten ännu. Den största delen av seniorkarriären har spenderats i Liiga, där han noterats för 136 poäng (61+75) på 281 matcher. Han har även gjort 42 matcher för det finska landslaget där han producerat 24 poäng (9+15).

Source: Patrik Puistola @ Elite Prospects