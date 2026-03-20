Pudlar igen – efter ny domarmiss

Domarna stod i centrum efter den första åttondelsfinalen mellan Djurgården och Malmö efter ett kontroversiellt dömt mål.

Nu, efter den andra matchen hamnade de i fokus igen. Denna gång var anledningen en offsidemiss.

– Det är offside, medger SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink till Aftonbladet.

Tomas Thorsbrink erkänner missarna

I första åttondelsfinalen blev det upprört efter att Anton Frondell avgjorde i förläningen. Anledningen till utbrottet berodde på att Djurgårdens David Blomgren befann sig i målgården framför Malmö-målvakten Oskar Blomgren. Trots att målet videogranskades dömdes det som godkänt mål. Dagen efter gick Tomas Thorsbrink, domarchef i SHL, ut och erkände att målet var felaktigt godkänt.

I den andra åttondelsfinalen skedde återigen en domarmiss, denna gång för Malmös fördel. Det var när William von Barnekow gjorde det avgörande målet som hans lagkamrat Isac Nilsson passerade offensiva blålinjen innan pucken.

Nu erkänner Thorsbrink igen, målet är felaktigt.

– Det syns klart och tydligt på tv-bilderna att det är offside. Det är en bedömningsfråga när det går fort och små marginaler och domarna tog ett annat beslut. Det är sådant som händer. Det är vad jag ser och jag är övertygad om att domarna konstaterade det efteråt också, säger Tomas Thorsbrink till Aftonbladet.

Coach challenge är lösningen

Till skillnad från det första misstaget finns det inget som situationsrummet kan göra för att hindra att målet i den andra matchen godkänns.

– Det enda sättet att komma till rätta med det är att införa coach challenge, men det vill inte klubbarna ha. Nu påverkade inte offsiden målet, men hade laget utmanat det godkända målet hade de fått rätt och målet hade dömts bort, säger Tomas Thorsbrink till Aftonbladet.

Matchserien är kvitterad. Det står 1-1 mellan Malmö och Djurgården. På lördag avgörs det vilken av klubbarna som tar sig vidare till kvartsfinal. Nedsläppet är klockan 15:15 där Malmö har hemmaplans fördelen i avgörandet.

