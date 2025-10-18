Malmös Johan Ivarsson gick till attack mot hela Skellefteå stad efter ett matchstraff på Janne Kuokkanen. Nu, efter 5–1-seger, ger Jonathan Pudas sitt svar.

– Domarn står vid deras bås konstant och ska försvara domslut som är helt uppenbart korkade utvisningar, säger Skellefteå-kaptenen i TV4.

Jonathan Pudas och Johan Ivarsson. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Efter ett matchstraff, 37 utvisningsminuter och 0–5 kom rejäl frustration från Malmös Johan Ivarsson när han ställde sig i TV4 för att summera första 40 av lördagsmötet med Skellefteå. Det hela var en totalsågning av hela SHL-klubben, samt staden, och skickades rakt ut i livesändningen (LÄS MER HÄR).



– Det säger lite om Skellefteå AIK som förening och rent ut sagt den här bygden, det är så jävla mycket gnäll hela tiden, offerkofta liksom, var några av orden.



Nu, efter att sista 20 spelats av i 5–1-matchen, svarar Jonathan Pudas, kapten i motståndet på attacken.



– Jag vet inte vilka situationer han menar, men jag tycker att de fortsätter att ta dumma grejer. Jag tycker domarna gör det bra som tar visningar hela tiden, säger han i TV4:s intervju efter att han fått Ivarssons irritation förklarad.

– Är det någon som gnäller så tycker jag att (det är dem). Domarn står vid deras bås konstant och ska försvara domslut som är helt uppenbart korkade utvisningar som straffar dem. Det får stå för honom.



Jonathan Pudas själv blev tvåmålsskytt efter både 1–0 och 4–0 i powerplay. Det andra var ett av tre mål som följde Janne Kuokkanens matchstraff för en tackling på Oliver Okuliar.



Mikkel Aagaard, Valter Lindberg och Rickard Hugg var Skellefteås andra målskyttar i mötet, utöver Pudas.



Se Ivarssons attack mot Skellefteå AIK nedan.