Profilen uppges klar för Rögle – lämnar nu Färjestad

Joel Kellman ser ut att lämna Färjestad – för konkurrenten

Joel Kjellman har gjort tre säsonger för Färjestad, nu ser avskedet ut att vara nära. Enligt uppgifter till VF ska centern vara klar för konkurrenten Rögle, ett rykte han själv lämnar obesvarat.

– Jag vill inte prata så mycket om det alls än, säger Kellman till VF.

31-åringen anslöt till klubben inför säsongen 2023/2024 efter att han blivit uppköpt av Färjestad från konkurrenten Växjö.

– Det beskedet kom ganska sent. Jag är tacksam att jag fick chansen av ”Walle” där och då. Det har varit ett bra samarbete.

31-åringen hade en stark inledning på karriären i FBK. Under sin första säsong noterades Kellman för 27 poäng (12+15) på 50 matcher. Året därpå var produktionen ännu bättre. På 51 framträdanden stod centern för 33 poäng (10+23). Det är under den senaste säsongen som poängproduktionen avtagit, inte målmässigt utan med assisterna. Det blev 16 poäng (10+6) på 45 omgångar, en dryg halvering från ifjol.

– Målen är samma som i fjol. Varför det blivit som det blivit med assist är svårt att svara på. Allt går hand i hand med laget. Vi gjorde ganska lite mål i början. Och sen när Cam kom in blev jag skadad. Lite surt när vi alla skulle börja om vilket gjorde allt lite hackigt.