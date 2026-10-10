Klart: Succébacken stannar hos mästarna

Pontus Johansson med LeMat-pokalen.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Förra säsongen slog Pontus Johansson igenom ordentligt i Skellefteå AIK. Med 25 poäng i grundserien mer än dubblade han sitt tidigare personbästa. I slutspelet växlade backen sedan upp ytterligare en nivå och var en av de viktigaste spelarna på vägen till guldet. Han stod för tio poäng på 15 matcher och tog ett stort ansvar över hela banan.

Efter den fina säsongen började det omgående pratas om NHL-kontrakt.

Men 24-åringen blev kvar i Västerbotten. Den här säsongen har han byggt vidare på fjolåret och tagit en stor roll i Skellefteå. Det har hittills blivit fyra poäng på sju matcher samtidigt som han ligger över 20 minuter per match i istid. Nu har Skellefteå också valt att förlänga kontraktet med stockholmaren.

– Jag trivs väldigt bra här och känner att jag har alla möjligheter att fortsätta utvecklas som spelare. Samtidigt är vi ett lag som alltid siktar mot nya SM-guld. I slutändan kändes det helt rätt att förlänga kontraktet och fortsätta vara en del av Skellefteå AIK, säger backen.

Kan lämna för NHL ändå

Skulle det dyka upp ett NHL-avtal kan Pontus Johansson alltjämt skriva på och lämna Skellefteå. Samtidigt får de nu behålla honom ifall det inte blir spel i Nordamerika.

Det nya kontraktet är skrivet över två säsonger.

– Det är jättekul att vi har förlängt med Pontus. Han har under de senaste åren utvecklats till att bli en av ligans bästa backar och det känns verkligen bra att han vill fortsätta sin resa tillsammans med oss, säger Erik Forssell.