Pontus Andreasson är tillbaka från skada och redo för match.

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Pontus Andreasson har varit skadad sen två och en halv vecka tillbaka. Det var i mötet med HV71 som forwarden fick en puck på skridskon vilket resulterade i en fraktur i foten.

Idag var han tillbaka på is igen och tränade för första gången med laget sedan skadan uppkom.

– Det kändes mycket bättre än jag trodde att det skulle göra. Det var inga större problem, faktiskt, och jag kunde köra på för fullt, säger han till NSD.

Redo för spel

Luleå spelar sin nästa match på lördag mot Rögle BK och fansen kan förvänta sig och se Andreasson tillbaka i laguppställningen. I alla fall om han själv får ta ut truppen.

– Blir jag uttagen, och det hoppas jag, så spelar jag, säger han.

Hittills har det blivit 14 matcher och sex poäng för Andreasson denna säsongen.

Levtchi: "Vet inte"

Det närmar sig en månad utan spel för Luleås finska forward Anton Levtchi. En underkroppsskada har hindrat 30-åringen sedan matchen i slutet av oktober mot Djurgårdens IF Hockey. En återkomst närmar sig, men när är fortfarande oklart. Han deltog på dagens träning med laget men körde mer försiktigt och gick av isen tidigare än de andra. Levtchi förklarar att det har varit frustrerande att inte kunna spela och hjälpa laget.

– Jag tar en dag i taget. Jag kommer göra ett nytt försök i morgon, och det dröjer förhoppningsvis inte alltför länge innan jag är tillbaka i spel, men jag vet inte hur länge till jag kommer att bli borta, säger han

Luleå ligger på sjätteplats i tabellen med 27 inspelade poäng.