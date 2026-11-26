Kent Lindgren är död. Han blev 82 år gammal. Foto: Arkiv

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Kent Lindgren har gått bort.



Han inledde sin karriär i Heffners och gick sedan till Strömsbro Alfredshem/MoDo Djurgårdens IF Hockey och Timrå IK. Säsongen 1964/65 fick han dessutom chansen i Tre Kronor i en match mot Kanada i Alfredshem. Sverige förlorade med 5-4 och Kent Lindgren spelade där i en kedja tillsammans med Björn Palmqvist och Henry ”Henna” Svensson.



Kent Lindgren var även med i det Timrå-lag som säsongen 1973/74 vann silver efter Leksands IF. Det är Timrås hittills största framgång historiskt sett. Sina målmässigt bästa säsonger gjorde han med Alfredshem/MoDo 1962/63 och 1964/65 då han svarade för 13 mål.

Kent Lindgren i Timrå-tröjan.



Henry ”Henna” Svensson spelade många år i samma kedja som Kent Lindgren och minn tillbaka på sin vän.



-- Kent och jag kamperade ihop under i princip sex år. Tre säsonger i MoDo, två i Djurgården och ett i Heffners.

-- Jag har varit förberedd på att det skulle komma eftersom jag har varit i kontakt med dottern, Anna. När det kommer så… Det är som det är.

-- Han levde lite renlevnad. Höll på med mineraler, grejade och donade. Den ytterforward jag hade på 1960-talet när jag började var en helt annan person nu. Jag sa till Björn Broman när han ringde att man inte kan gå ut och säga att det första vi gjorde när vi kom till ”Ö-vik” slog han raggarkungen rätt över näsan. Sedan hade vi raggarkungarna på vår sida.

-- Han var väldigt hård och djävulskt bra första säsongerna i MoDo. Dessutom hade han ett humör. Han hade oturen att bryta foten när vi skulle spelat en ungdomslandskamp mot Vaclav Nedomansky och grabbarna i Tjeckoslovakien. Efter det dämpades han lite, men han var väldigt lovande.

Henry Svensson minns sin vän och kedjekamrat. Foto: Arkiv



Hur var det att ha Kent Lindgren som ytterforward?

-- Det var bara så att vi kompletterade varandra från den dagen vi sattes ihop. Vi hade lite otur då vi kom till Djurgården. Det gick bra från början, men när dom satte in en ny tränare där vart det sämre och sämre, men det berodde naturligtvis även på andra omständigheter.



Personen, Kent Lindgren som även hjälpte Jonas Thern en del i sitt jobb, hur skulle du beskriva honom?

-- En lugn kille. Intresserad av sitt sitt välmående. Han och jag for i väg för många år sedan för att lära oss meditera. Efter meditationskursen blev han en helt annan människa. Tyvärr tog jag inte ryggen på honom. Han levde mycket för meditationsvärlden, avslutar ”Henna” Svensson.



Kent Lindgren blev 82 år.