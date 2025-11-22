”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Pontus Andreasson fick en smäll i huvudet av HV71:s Jonathan Ang men det blev ingen åtgärd från domarna.

Luleå-stjärnan kunde fortsätta spela, och menar att det borde ha varit en utvisning.

– Domarna sade att de missade den, säger Andreasson till hockeysverige.se.

Pontus Andreasson kunde fortsätta spela efter smällen i huvudet från Jonathan Ang. Foto: TV4/Skärmdump (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Luleå har haft en framgångsrik bortaturné. Efter 3-0-segern borta mot Örebro i torsdags åkte norrbottningarna ner till Jönköping och tog en ny trepoängare borta mot HV71.

Efter en svag första period lyckades Luleå resa sig och vinna med 2-1.

– Det var lite sisådär under första perioden, men sedan tycker jag att vi rycker upp oss och gör en stabil match. Förutom första perioden tycker jag att det är en bra match av oss och det är skönt att vi får med oss de tre poängen, säger centern Pontus Andreasson till hockeysverige.se efter vinsten.

Luleå har nu tagit tre vinster på fyra matcher efter uppehållet, men trots vinsterna har offensiven ännu inte riktigt lossnat med åtta mål på de fyra senaste matcherna.

Ni vinner även om målskyttet inte riktigt lossnat, vad är det som funkar bättre för er som gör att ni ändå lyckas vinna?

– Jag tror att det är att vi är mer noggranna i spelet, både med och utan puck, runt linjerna. Sedan tycker jag att vi skapar otroligt mycket chanser idag och hade kunnat göra fler mål. Det har ju varit det som vi har haft lite strul med, just att få in puckarna. Det har vi väl visserligen idag också, men ”Lassi” gör det grymt bra för oss också och hjälper oss att vinna.

Pontus Andreasson om smällen från Jonathan Ang

Många i Luleå höll andan i slutet av första perioden. Pontus Andreasson fick nämligen en smäll av HV-stjärnan Jonathan Ang som kom in från sidan och träffade Andreasson i huvudet. Luleå-stjärnan klev av efter smällen och spelade inte mer i första perioden.

Men när den andra perioden började var Andreasson tillbaka på isen igen och kunde fullfölja matchen.

– Jag var inne och kollade till det och allt så där, men det kändes okej ändå. Vi får se hur det känns lite här i efterhand, men det ska inte vara några problem tror jag, säger han efteråt.

Pontus Andersson har dock ett märke på kinden där Ang träffade honom.

Vad säger du om situationen?

– Jag vet inte riktigt… Jag har inte sett den så mycket här i efterhand, men den tog ju rakt i huvudet. Det är tur och skönt att det gick bra ändå.

Pontus Andreasson var framme och pratade med domarna när han åkte ut för den andra perioden och sökte en förklaring kring varför det inte blev någon utvisning på Jonathan Ang.

– Jag undrade om de hade kollat på den och vad de sade om situation. De sade bara att de missade den. Det är vad det är.

Hade du velat se ett större straff på Ang, eller att det anmäls i efterhand?

– Nja, det spelar inte så stor roll för mig. Vi vann matchen och det är det enda jag tänker på just nu, avslutar Pontus Andreasson.

Source: Pontus Andreasson @ Elite Prospects