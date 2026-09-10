Sänker Brynäs – med sent avgörande

Pontus Andreasson sköt segermålet i SHL-genrepet mot Brynäs.

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Efter två perioder såg Brynäs ut att vara på väg mot seger och ledde med 2-0 hemma mot Luleå. Bortalaget lyckades dock vända på steken och vinna den sista träningsmatchen med 4-3 efter en händelserik tredje period.

Brynäs inledde matchen piggt och tog ledningen efter ett par snabba mål hemma i Gavlerinken. Först var det Johannes Kinnvall som satte 1-0, assisterad av nyförvärvet Calle Järnkrok, efter endast 65 sekunders spel. Senare i perioden kunde hemmalaget också utöka ledningen genom lagkaptenen Johan Larsson.

Andra perioden blev sedan mållös men i den tredje bytte matchen ansikte rejält.

Luleå kom ut på ett mycket starkt sätt och vände på steken. Jakob Ihs Wozniak satte reduceringen i powerplay och bara 20 sekunder senare lyckades Luleå också kvittera sedan Anton Levtchi styrt in pucken bakom Erik Källgren. Bara ett par minuter senare fullbordade bortalaget också vändningen. Den här gången var det lagkaptenen Erik Gustafsson som höll sig framme och styrde in ledningsmålet för Luleå.

Pontus Andreasson skjuter segern till Luleå mot Brynäs

2-3 kom dock inte att hålla för norrbottningarna. Brynäs reste sig och kom tillbaka där Robert Hägg sköt ett skott och Anton Rödin styrde in kvitteringen i mitten av tredje perioden. Det såg ut att gå mot förlängning i Gävle men efter en stökig situation precis i matchens slutminut fick Luleå chansen att spela powerplay.

Med bara 13 sekunder kvar skickade Pontus Andreasson då in 3-4 och såg till att Luleå gick segrande ur den sista träningsmatchen inför SHL-säsongens start efter en stark vändning i tredje perioden. Brynäs tappar dock alltså till förlust i genrepet.

Brynäs facit på sju träningsmatcher blir därmed fyra vinster och tre förluster. Luleå å sin sida studsar tillbaka efter förlusten mot Timrå senast och vinner också fem av sju matcher under försäsongen.

Brynäs – Luleå 3–4 (2-0,0-0,1-4)

Brynäs: Johannes Kinnvall, Johan Larsson, Anton Rödin.

Luleå: Jakob Ihs-Wozniak, Anton Levtchi, Erik Gustafsson, Pontus Andreasson.