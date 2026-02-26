”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs har tagit poäng i nio raka matcher. Brytpunkten kom efter 0-7 i Karlstad för en dryg månad sedan. Ikväll vann man med 2-1 mot Rögle efter straffar.

– Alla tittade sig själva i spegeln efter den matchen, säger Johannes Kinnvall till hockeysverige.se.

Brynäs har tagit 21 av 27 poäng de nio senaste matcherna.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

21 av 27 möjliga poäng. Sju segrar på nio matcher. Och poäng i nio av nio matcher. Brynäs har hittat storformen på sistone – och det är efter 0-7-nederlaget i Karlstad som den verkliga vändningen av säsongen kom för det topptippade laget. Sedan dess har man tagit poäng i samtliga matcher. Och de matcher de förlorat under den perioden har man dessutom haft ledningen fram till slutminuterna då motståndarna – Skellefteå och Luleå – kvitterat och sen vunnit efter förlängning eller straffar.

Nu är Brynäs bara en poäng ifrån att passera Malmö och gå upp på den åtråvärda sjätteplatsen.

— Det är jämnt. Och det kommer vara jämnt till den sista sekunden på säsongen. Vi vill nå topp-sex men det vill de andra också. Det är ett jäkla race, säger Johannes Kinnvall till hockeysverige.se efter 2-1-segern mot Rögle.

Johannes Kinnvall om Brynäs seger mot Rögle

En match han själv avgjorde med att göra två mål i straffläggningen. Rögle vann skotten med 33-18 men Brynäs fick med sig två poäng.

– Det var inget skönspel idag, men det är en styrka att kunna vinna en sån här match. Det har varit åt andra hållet tidigare under säsongen, där vi dominerat skotten och spelet, men förlorat. Det är skönt att få tillbaka en sån ikväll.

– Men jag tycker annars att vi, de senaste två och en halv månaderna, har kommit ihop på ett bra sätt som lag. Vu spelar mer för varandra och gör det där lilla extra.

Är det en slump att den verkliga formtoppen ändå kom efter 0-7 i Karlstad?

– Nja, det är klart att alla tittade sig själva i spegeln efter den matchen och insåg att det inte var bra alls. Inte över huvud taget. Det blev en käftsmäll.

Men ni gjorde inget speciellt som grupp?

– Nej, det handlar bara om det dagliga arbetet. Sådana där matcher kommer kanske en gång per säsong, och nu kom den i ett skede där vi behövde vända på det snabbt för vi var jagade bakifrån. Jag tycker det är oerhört starkt som lag att vi gjorde det.

Spelar ni bättre nu än tidigare under säsongen, eller handlar det bara om att ni börjat få med er resultaten?

– Det är lite både och. Jag tycker vi har ett mer kompakt spel just nu. Vi har skapat mycket framåt hela säsongen men släppt in för enkla mål bakåt. Där är vi inte nu. Nu är vi tajtare.

”Vi är svårslagna – det ska vi bygga vidare på”

Tränaren Niklas Gällstedt valde att lyfta fram målvakten Damian Clara, som gjorde sin första SHL-match efter OS-äventyret med Italien.

– Vi får tacka för de här två poängen, för i stora delar är Rögle bättre. Vi möter en motståndare som gör det svårt för oss. Men vi krigar jättebra defensivt och är tajta runt vårt eget mål. Sen har vi en målvakt som är fantastiskt bra.

Ni har poäng i nio raka matcher nu.

– Ja, och jag tycker det är en styrka att vi kan få med oss en seger i en match där vi blir tillbakapressade som vi blir idag. Det betyder att vi har en grund att stå på och att vi är svårslagna. Det ska vi bygga vidare på.