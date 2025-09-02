Prognosen var att Christopher Mastomäki skulle missa hela försäsongen.

Nu pekar mycket på att forwarden gör comeback redan i torsdagens genrep mot Färjestad, rapporterar Nerikes Allehanda.

Christopher Mastomäki.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

En underkroppsskada har hållit Christopher Mastomäki borta från spel i samtliga fem försäsongsmatcher med Örebro och skadeprognosen gjorde gällande att centern kunde missa hela försäsongen.

Nu kommer glädjande besked för Örebro, då Mastomäki ser ut att få en träningsmatch i benen innan SHL-premiären mot HV71 den 13 september.

– Planen är att ”Masto” ska spela på torsdag mot Färjestad så att han får en match innan serien drar igång, säger tränaren Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

”Vi vill spela ihop laget”

Niklas Erikssons plan för veckans träningsmatcher mot Leksand och Färjestad är att sätta sina kedjor och backpar, efter att tidigare under försäsongen roterat laget.

– Det är ju nu vi vill spela ihop laget vi ska spela med i premiären. Och i stort sett alla är ju tillgängliga, säger Eriksson.

Förutom Mastomäki är inte heller nyförvärvet Teemu Turunen tillgänglig för spel i kvällens träningsmatch mot Leksand i Lindesberg, men liksom Mastomäki är planen att Turunen ska spela i genrepet mot Färjestad.