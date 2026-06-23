Färjestad spikar tränarstaben: "Inte ett namn som folk känner till"

Pierre Beaulieu blir sista länken i Färjestads tränarstab.

Foto: Jonas Brockmann/Eibner-Pressefoto/Alamy

Förra säsongen fick Jörgen Jönsson sparken som huvudtränare. Efter säsongen stod det sedan också klart att båda assisterande tränarna Mikael Karlberg och Christer Olsson lämnat föreningen.

Därmed blir det en helt ny tränartrojka som leder laget nästa SHL -säsong jämfört med tränarstaben som inledde den gångna säsongen.

Cam Abbott klev in som huvudtränare redan under säsongen och fick vändning på lagets tunga form innan förlusten i kvartsfinal mot Rögle. Ole-Kristian Tollefsen lyftes också upp som assisterande tränare i januari och blir kvar i sin roll.

Nu har Färjestad också hittat coachen som fyller ut tränarstaben. Det blir den 43-årige kandadensaren Pierre Beaulieu som blir sista länken med ansvar för forwards och powerplay. Han gick utan jobb den senaste säsongen och innan dess var han assisterande tränare i tyska Iserlohn Roosters.

– Eftersom vi hamnade i en situation där båda våra assisterande lämnade så har vi försökt att hitta lite olika karaktärer och egenskaper som ska skapa ett bra team tillsammans. När vi sammanställer de egenskaper och den roll vi vill fylla känns Pierre som den vi söker. Han har också starkt indikerat att vi varit hans prio ett och vill verkligen ta chansen att komma hit och det väger också tungt för oss. Han har en gedigen coacherfarenhet och är väldigt strukturerad i sitt sätt att arbeta. Sedan kommer ledarteamet att vara just det - ett team. Cam är väldigt bra att fördela ansvar till sina kollegor och lita på dem. Sen kan jag förstå att det inte är ett namn som folk känner till, vilket är okej. Vi behöver inte visa och få något slutbetyg på en sån rekrytering idag. Det viktigaste är att alla känner sig trygga i att vi har en bra plan på plats, och det är vi, säger Rickard Wallin.

Pierre Beaulieu var på besök i Karlstad – nu är han klar för Färjestad

Pierre Beaulieu har varit verksam iÖsterrike och Tyskland under 15 års tid. Där har han först jobbat som målvaktstränare och videocoach under ett antal år innan han klivit upp och blivit assisterande tränare och huvudtränare.

Han jobbade med Färjestads tidigare assisterande tränare Christer Olsson under fyra års tid i Österrike, och känner även Cam Abbott sedan tidigare. I februari var Beaulieu därför på besök hos Färjestads tränarstab i Karlstad och nu kliver han alltså in som ny assisterande tränare i klubben.

– Det känns såklart oerhört inspirerande att det som varit på tapeten ett tag nu är definitivt. Det känns ärofyllt att efter den process som vi varit igenom, att Rickard och resten av den sportsliga ledningen tyckte att jag var rätt man för jobbet. Jag hade möjligheten att komma och hälsa på under säsongen och fick en fin inblick i jobbet som görs i klubben. Christer är ju inte bara en god vän och en fantastisk person, utan han har varit en viktig person i min professionella karriär och vi har nått framgång tillsammans. Cam har jag känt sedan 2017 så syftet med besöket var bara att få lite tid med dem, lära mig av två människor jag har den största respekt för, säger 43-åringen på klubbens hemsida .

Färjestad och Pierre Beaulieu har enats om ett tvåårskontrakt.