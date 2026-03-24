Beskedet: Stannar i Djurgården

Philip Holm stannar i Djurgården även framöver.

Backen har tecknat ett nytt tvåårsavtal med DIF.

– Holm har vuxit ju längre som säsongen gått och blivit en del av den riktiga stommen, säger Niklas Wikegård.

Philip Holm skriver ett nytt kontrakt med Djurgårdens IF. Foto: Bildbyrån (Montage)

Strax innan årets säsong började gjorde Djurgården klart med en hemvändare i form av Philip Holm som närmast kom från spel i Schweiz. 34-åringen blev sedan en viktig spelare för Djurgården. Han gjorde 13 poäng på 49 matcher under grundserien och snittade 19:52 minuters speltid per match, vilket var näst mest i hela laget.

När Holm värvades skrev han endast på ett avtal för årets säsong i Djurgården. Nu, efter att lagets säsong tagit slut efter åttondelsfinalförlusten mot Malmö, har parterna däremot kommit överens om en lösning. Philip Holm och Djurgården har enats om ett nytt tvåårskontrakt som sträcker sig till 2028, meddelar DIF under tisdagen.

– Det känns grymt att bli kvar! Jag ser fram emot att vara med på den här resan, med alla grabbar och med er på läktaren. Nu ska vi se till att göra nästa säsong ännu bättre, säger Philip Holm på klubbens hemsida.

Detta är Philip Holms andra sejour i Djurgården. Han spelade även för klubben mellan 2010 och 2016. Totalt har han spelat 313 tävlingsmatcher för klubbens A-lag.

– Det här är en väldigt viktig förlängning för oss. Holm har vuxit ju längre som säsongen gått och blivit en del av den riktiga stommen. Vi håller på att bilda en kärna av spelare som både har ett starkt ledarskap och en hög kunskapsbank, där blir Holm grymt viktig framöver, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.

Under sin karriär har Philip Holm spelat sammanlagt 328 SHL-matcher och förutom Djurgården har han även spelat för Växjö samt Örebro. Utomlands har Holm spelat i Schweiz, KHL, AHL samt gjort en NHL-match med Vancouver Canucks. Han har även spelat för Tre Kronor, där han var med och vann VM-guld 2017.

