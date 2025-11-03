Linköping har sju raka förluster och ligger sist i SHL.

Nu är sportchefen Peter Jakobsson tydlig med att tränaren Mikael Håkanson sitter säkert.

– Musse kommer att vara tränare för LHC. Punkt, säger Jakobsson till Corren.

Peter Jakobsson försvarar tränaren Mikael Håkanson i Linköpings kris. Foto: Bildbyrån (Montage)

En vinst på de sju första matcherna följt av fyra raka vinster och nu sju raka förluster.

Det är Linköpings facit efter 18 omgångar i SHL. Med endast 16 poäng ligger LHC därmed sist i tabellen, på sämre målskillnad än rivalen HV71. Östgötarna har fyra poäng upp till säker mark. Krisrubrikerna har varit många i Linköping under hösten med både underpresterande stjärnor och ifrågasatta ledare.

Sportchefen Peter Jakobsson svarar nu på kritiken i en längre intervju med Corren. Där säger han bland annat att han inte är rädd för att få sparken.

– Jag har fått sparken en gång. Jag överlevde. Möjligt att jag också blev en bättre ledare och människa som uppskattar saker på ett annat sätt, säger Jakobsson till tidningen.

Peter Jakobsson om Mikael Håkanson: ”Rätt för Linköping”

Från både experthåll och supportrar har det höjts frågetecken kring lagets huvudtränare Mikael Håkanson. Nu rider dock Peter Jakobsson ut till ”Musse” Håkansons försvar. Enligt Jakobsson sitter tränaren säkert – trots mardrömsstarten på säsongen.

– Jag och Tony anser att Mikael Håkanson är rätt tränare för Linköping idag och framöver. Räcker det svaret? Musse kommer att vara tränare för LHC. Punkt. Han har fullt förtroende från vår sida.

Linköping ligger sist i SHL efter en tredjedel av säsongen. Men nu sticker Peter Jakobsson ut hakan och menar att laget kommer att klättra och hamna på en slutspelsplats när grundserien är färdigspelad.

– Med det som vi går igenom så är jag jäkligt säker på att vi spelar slutspel. Det är jag. Spelar vi inte slutspel med det här laget så måste både jag, Tony och Musse ifrågasättas. Det säger sig självt, säger Jakobsson.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects