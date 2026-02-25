Veteranen petad i Timrå: ”Sportsliga anledningar”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå har tre raka segrar och börjar visa fin form. Samtidigt har Per Svensson hamnat utanför laget – på grund av sportsliga anledningar.

— Det är en lagsport och jag gör mitt bästa för att för att få spela så klart, säger 37-åringen till Sundsvalls Tidning.

Per Svensson har hamnat utanför laget i Timrå.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Per Svensson har under sina år i Timrå vuxit ut till en stor profil i SHL. Backen fick landslagsdebutera 2022 som 33-åring och har varit en viktig spelare för medelpadingarna. Samtidigt har han den här säsongen fått se sin speltid minska. Under de senaste matcherna har han inte varit med i truppen. Nu står det också klart att det inte beror på någon skada eller sjukdom.

Veteranen är helt enkelt petad.

— Det är bara sportsliga anledningar och konkurrenssituationen. Vi har i dagsläget åtta backar som är kapabla att spela och just för tillfället så väljer vi att spela de sju som är före, säger huvudtränaren Tommy Samuelsson till ST-sporten.

Per Svensson utanför laget

Backen var med och tog upp Timrå i SHL och har gjort över 250 matcher i högsta ligan för klubben. Per Svensson har på dessa gjort 52 poäng. Hans senaste match var mot Leksand den sjunde februari, och sedan dess har han alltså fått se sig själv på läktaren när ligan har återuppstartat.

Timrå å andra sidan har gått starkt. De har nu tre raka segrar och håller på att positionera sig inför play in-spelet. Som det ser ut just nu kommer de också att få en hemmafördel i bäst av tre-mötet. Där förmodligen Djurgården eller Färjestad kommer att stå för motståndet.

— Alla vill ju spela, även jag. Men nu är vi i det skedet på säsongen där det handlar om att vinna matcher och det gör vi just nu. Om det betyder att jag ska vara materialare eller att jag ska vara och pusha grabbarna på träning och liksom göra det som krävs för att vinna, då gör jag det, säger Svensson själv om situationen.

