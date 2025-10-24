Dennis Hall uppges vara nära att ta över som ny huvudtränare för Luleå från och med 2026.

TV4-experten Per Svartvadet tycker däremot att Hall borde tacka nej till jobbet i Luleå.

– Att ta över en sådan roll efter Bulan Berglund kan bli väldigt, väldigt tufft, säger Svartvadet.

Dennis Hall borde tacka nej till Luleå, det tycker TV4-experten Per Svartvadet. Foto: Bildbyrån (Montage)

Tidigare i veckan kom uppgifter om att Luleå har inlett förhandlingar med BIK Karlskogas succétränare Dennis Hall om det lediga tränarjobbet i Norrbotten. Hall ser därför ut att bli Luleås nya huvudtränare från och med säsongen 2026/27 eftersom att Thomas ”Bulan” Berglund ska lämna efter årets säsong.

Dennis Hall har varit väldigt framgångsrik i Karlskoga och fört klubben till dubbla semifinaler. Förra säsongen slog BIK nytt poängrekord i klubbens historia under Halls ledning och han prisades sedan som ”Årets tränare” i HockeyAllsvenskan.

Per Svartvadets råd till Dennis Hall: ”Ta inte Luleå nu”

Nu verkar Hall alltså ta steget upp till SHL. Men någon som inte håller med om rekryteringen är TV4:s hockeyexpert Per Svartvadet. I samband med fredagskvällens sändning från matchen mellan MoDo och Karlskoga säger Svartvadet att han tycker att Dennis Hall borde tacka nej till Luleå-jobbet.

– Jag gillar Dennis Hall och jag tycker att han är perfekt för Karlskoga. Om jag hade varit rådgivare till Dennis skulle jag säga ”nej, ta inte Luleå nu, stanna ett eller två år till i Karlskoga”. Bulan Berglund har varit i Luleå i nästan hundra år och att ta över en sådan roll i Luleå kan bli väldigt, väldigt tufft, säger Per Svartvadet.

Än är inget officiellt mellan Hall och Luleå. Det återstår därmed att se om 36-åringen kommer att stå i SHL-klubbens bås från och med nästa säsong.

Hittills den här säsongen har BIK Karlskoga tagit 19 poäng på elva matcher i HockeyAllsvenskan under Halls ledning.

