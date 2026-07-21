Paul LaDue stannar i Rögle.

Foto: Jeanett Dahlström / Bildbyrån.

Rögle BK värvade inför den gångna säsongen in Paul LaDue från MoDo Hockey. Då hade amerikanen precis varit med och åkt ur SHL.

I Ängelholm gick det desto bättre och backen växte under säsongens gång. Till slut var han en av nyckelspelarna när laget tog sig hela vägen till en SM-final. Veteranen spelade över 20 minuter per matcher och gjorde fyra poäng på 17 matcher i slutspelet.

Sedan säsongen tog slut har parterna fört en diskussion om en fortsättning. Nu har de också enats om ett nytt ettårskontrakt.

– Paul är en pålitlig spelare och hade en väldigt stark avslutning på förra säsongen. Han är stabil defensivt och bidrog samtidigt med produktion offensivt. Vi har haft en positiv dialog med Paul sedan säsongen avslutades och allt eftersom bitarna fallit på plats hos oss landade vi i att han är det bästa komplementet till vår befintliga backuppsättning. Paul är också en väldigt uppskattad lagkamrat och kan med erfarenheterna från avslutningen av fjolårssäsongen ta ett större ansvar i våra offensiva uppställningar, säger Hampus Sjöström i ett pressmeddelande .

Paul LaDue gör nu sin tredje säsong i Sverige. Sedan tidigare har han 70 NHL-matcher på meritlistan samt över 300 matcher i AHL. I SHL har det blivit 35 poäng på 97 grundseriematcher.