Förlust - och skadad stjärna: "Åkte nog in på sjukhus"

Patrik Puistola tvingades lämna matchen mot Björklöven.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

IF Björklöven visade upp en brutal effektivitet mot Frölunda HC i lördagens hemmamatch. Västerbottningarna gjorde tre mål på sina fem första skott i matchen. Först var det Oscar Tellström som gav sitt lag ledningen. Efter en kvittering från Filip Cederqvist i den första perioden fortsatte hemmalaget få utdelning på få lägen.

I den andra perioden gjorde först Emil Alba 2-1 in Phil DiGiuseppe fyllde på till 3-1 av bara farten.

Frölunda fortsatte att pumpa på men fick inte in pucken. När den väl gick i mål blev det också bortdömt för målvaktsinterference. I den sista perioden kom reduceringen av Linus Högberg, men närmare än så kom aldrig göteborgarna.

Patrik Puistola skadad i Frölundas förlust

Istället blev det förlust för Frölunda. Som lök på laxen gick även Patrik Puistola sönder. Forwarden spelade bara sju minuter innan han lämnade matchen. Robert Ohlsson gav också ett dystert besked om finländaren efter matchen.

– Han fick tyvärr gå av. Han åkte nog in på sjukhus. Vi får se hur det står till med honom. Det lät väl inge bra, men vi får se framåt måndag om vi kan komma med något besked där, säger tränaren till TV4.

Patrik Puistola var en stor profilvärvning av Frölunda inför säsongen. Stjärnan har inlett med fyra poäng på sju matcher innan han nu tvingades kliva av.