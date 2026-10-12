Patrik Puistola skadade sig i lördagens drabbning mot Björklöven.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Frölunda HC åkte på en tung förlust mot IF Björklöven under lördagen. Trots ett stort spelövertag var det hemmalaget som gick ifrån matchen med en 3-2-seger. För att göra saken ännu värre fick göteborgarna också se en av sina stjärnor kliva av.

Patrik Puistola tvingades nämligen lämna matchen efter bara sju minuters speltid. Anledningen var då ett skott som träffade mellan benen. Direkt efter matchen medgav också huvudtränaren Robert Ohlsson att det såg ut att ha gått illa för finländaren, som var tvungen att uppsöka sjukhus.

Patrik Puistola skadad

Två dagar senare är han nu på väg hem till Göteborg igen.

Uppe i Umeå har nu 25-åringen opererats och det kommer att dröja innan han är spelduglig igen.

– Fyra till sex veckor, säger Sjöström till Rakapuckar.

Därmed ser det inte ut att bli något mer spel innan landslagsuppehållet för Patrik Puistola. Forwarden har inlett med fyra poäng på åtta matcher i sin nya klubb. Han kom till Frölunda som en stjärna efter två säsonger i Örebro med 39 respektive 36 poäng.