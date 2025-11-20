”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oula Palve är tillbaka i Sverige och SHL. Den tidigare Linköping- och Brynäs-centern blir Djurgårdens nästa swish-värvning.

– Vi är extremt glada att addera honom till lagbygget, säger Niklas Wikegård på lagets sajt.

Oula Palve, tidigare i Brynäs, är klar för Djurgården. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

”Wikegårds spelarinsamling”, som Djurgården kallade det, fick stor uppmärksamhet tidigare i höst i och med sportchefens tidigare kritik mot konceptet. Nu har ännu en spelare presenterats efter att lite mer än en miljon swishats in.

Denna gång är det Oula Palve, tidigare i Linköping och Brynäs, som presenteras på ett avtal till slutet av säsongen.

– Vi vill ha så många duktiga spelare som möjligt och därför har vi sökt efter en center för att komplettera vårt lag. Oula Palve är en smart spelare, en skicklig spelare och en internationellt erfaren spelare. Det känns verkligen skitbra att han kommer till oss, säger Niklas Wikegård när det hela står klart under torsdagen.

Tappar trion under JVM: ”Passar in på den beskrivningen”

Trots att Wikegård, när han var expert, menade att swishvärvningar är ”division 1-mässiga” har SHL-laget nu förstärkts inför vinterns JVM. Ett mästerskap som gör att Anton Frondell, Victor Eklund och Viggo Björck med största sannolikhet blir borta från DIF.

– I takt med att Linus Klasen blev långtidsskadad tidigt in på säsongen och med ett JVM som väntar för flera av våra talanger har behovet att bredda forwardssidan funnits. Vi har aktivt letat efter en center som även kan spela på en kant, men vi har även haft kriteriet att spelaren ska vara bekant med SHL sedan tidigare. Oula Palve passar in på den beskrivningen och vi är extremt glada att addera honom till lagbygget, säger Wikegård.

Oula Palve lämnade Brynäs 2023 och stod sedan för en stark säsong i Ilves med 64 poäng på 60 matcher. Därefter har den nu 33-årige centern spelat sin hockey i Schweiz.

Source: Oula Palve @ Elite Prospects