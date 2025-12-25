”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hockeylivet leker i familjen Stenberg. Storebror Otto har precis NHL-debuterat – och lillebror Ivar har tagit SHL med storm. Något som till och med förvånar på Otto.

– Såklart att jag inte trodde att det skulle gå så här bra, säger han till hockeysverige.se.

Otto Stenberg om Ivar Stenbergs succé.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Samtidigt som Otto Stenberg tagit plats i sitt St. Louis har lillebrorsan Ivar Stenberg stormat fram som en av Sveriges viktigaste spelare under Junior-VM. Givetvis utifrån att han inlett säsongen på ett mycket fint sätt. Han fyllde i slutet av september 18 år och har så här långt redan svarat för sex mål och totalt 24 poäng på 25 matcher och toppar Frölundas poängliga.



– Det har gått bra för honom och jag har kollat nästan varje match Frölunda spelat, säger Otto Stenberg på telefon från St. Louis och fortsätter:

– Han får mycket förtroende och får spela med två bra spelare. Den kedjan med Max Lindholm och Theodor Niederbach har varit riktigt bra. Kul att följa och att det går bra för honom.



Vad tror du ligger bakom hans utveckling den här säsongen?

– När han kom in i slutspelet förra säsongen och gjorde det så pass bra som han gjorde gav det väldigt bra självförtroende, som han tog med sig in till den här säsongen. Sedan hade han en bra sommar där han byggde på sig lite.

– Jag skulle säga att det är just det, att han fick känna på det lite förra säsongen och sedan fortsatt ta steg därifrån. En kombination av det, fått förtroende, spela mycket, bra lag och bra kedjekamrater.

Ivar Stenberg.

Foto: Bilbyrån.

Är du överraskad över att han har kunnat ta för sig så pass mycket som han gjort så här långt?

– Ja, lite kanske. Jag tycket ändå när han var med i slutspelet förra säsongen att gick det ganska bra för honom.

– Såklart att jag inte trodde att det skulle gå så här bra, så lite förvånad och överraskad är jag kanske.

”Vi var inte alltid bästa vänner”

Barnen Stenberg växte upp i Stenungsund och det var såklart en hel del landbandy där hemma på gatan.



– Det var mycket hockey och allmänhetens åkning. Landhockey på gatan och altanen. Allt möjligt, mycket bollsporter generellt men framför allt hockey och innebandy. Det var full fart.



Givetvis var det också en del konkurrens hemma på gatan i Stenungsund mellan bröderna Stenberg.



– Klart att vi tävlade mot varandra. Vi var inte alltid bästa vänner vi spelade mot varandra, säger Otto Stenberg med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag tror att vi hjälpt och gjort varandra bättre genom att tävla med och mot varandra.



Fick även lillebrorsan, Knut, vara med och spela landhockey på altanen?

– Ja, han var med. Det var ofta dom två mot mig eller så ställde vi Knut i mål.



Vad tror du Ivar kommer tillföra JVM-laget?

– Fortsätta det spel han har haft i SHL och då bidra med ett offensivt spel och så vidare.

Otto Stenberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Får vi se en tredje bror i JVM?

Otto Stenberg tror också att lagets förutsättningar att gå riktigt långt är goda.



– Jag tycker att dom har ett bra lag. Nu vann dom mot Kanada i en träningsmatch. Jag kollade lite på den i efterhand och tycker att det såg bra ut.

– Nu har jag inte en jättebra koll på andra lagen, men det ser ut på pappret som dom (Sverige) har ett bra lag med många bra spelare så det ska bli kul att följa.



Du spelade Junior-VM både 2024 och 2025. Ivar 2026. När tror du vi får se Knut spela JVM?

– Jag hoppas han är med i sin ålderskull. Det måste vara om två eller tre år, så det får vara målet, avslutar Otto Stenberg.