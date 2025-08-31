Otto Leskinen är fortfarande skadad för Luleå. Nyförvärvet kommer att missa premiären, och nu är frågan snarare hur snabbt han kan komma tillbaka.

– Hur länge det kommer dröja innan jag kan börja spela matcher vet vi nog inte förrän om ett par månader, säger finländaren till Piteå-Tidning.

Otto Leskinen får vänta på sin debut i Luleå.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Han har värvats in som en tilltänkt toppback inför den kommande säsongen. Men Otto Leskinen har fått en tuff start i Luleå. Finländaren är skadad och kommer att missa premiären. I nuläget handlar det om månader innan det kan bli aktuellt för spel igen

28-åringen gjorde förra säsongen 38 poäng på 52 matcher i den finska ligan. Nu väntas han också ta en stor roll hos de regerande mästarna när kroppen har läkt.

– Vissa dagar är tuffare än andra, men nu är det som det är. Jag försöker tänka positivt för min mentala hälsas skull, berättar han för Piteå-Tidning.

Otto Leskinen får vänta på sin debut i Luleå

Backen har tidigare under karriären gjort sex NHL-matcher men har spenderat större delen av sin karriär i Nordamerika. När försäsongen i Sverige nu har kommit igång på allvar får Otto Leskinen däremot köra på i gymmet.

– Det har blivit mycket tid på träningscykeln och det är väl inte det roligaste jag vet, men vi har en duktig fystränare som gör passen så intressanta de kan bli för att hålla min motivation uppe och det känns bättre och bättre för varje dag som går.

Source: Otto Leskinen @ Elite Prospects