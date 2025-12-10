”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var i HV71:s vinstmatch mot Skellefteå som forwarden Oskar Stål-Lyrenäs råkade ut för en otäck skada och tvinages bäras ut på bår. Nu vill 27-åringen rikta ett tack till supportrarna som stöttat honom efter skadan.

– Idag mår jag bra efter omständigheterna, jag tar kliv varje dag, säger han till klubbens hemsida.

Oskar Stål-Lyrenäs. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Under matchen mellan HV71 och Skellefteå utspelade sig skräckscener på Husqvarna Garden.

Hemmalagets Oskar Stål-Lyrenäs åkte på en tackling och brakade in i sargen, där han blev liggandes för att sedan bäras ut på bår. Som tur var åkte 27-åringen inte på några allvarligare skador och rehabar idag för att sedermera kunna ta sig tillbaka till isen. I den efterföljande matchen mellan HV71 och Malmö Redhawks hade supportrarna satt upp en banderoll med Stål-Lyrenäs nummer och två hjärtan. Nu vill forwarden tacka för stödet han fått efter olyckan.

– Idag mår jag bra efter omständigheterna, jag tar kliv varje dag. Först och främst vill jag bara säga stort tack för all kärlek och support jag har fått de här dagarna, det har betytt otroligt mycket. Sen vill jag tacka alla uppe på Ryhov som har tagit hand om mig, helt fantastiska människor allihopa där uppe.

Stål-Lyrenäs har noterats för tre poäng (1+2) på 21 matcher för HV71 den här säsongen och gör sin tredje säsong i klubben.

– Just där och då hade jag så fruktansvärt ont, så då tänkte jag mest på smärtan. Sen när jag rullades ut på båren började det snurra tankar i huvudet, men det är otroligt skönt att det har gått som det har gått.

Source: Oskar Stål Lyrenäs @ Elite Prospects