De möts i kvartsfinalerna av SDHL

På fredagen spelades grundserien i SDHL klart.

De regerande mästarna Frölunda vann serien.

Nu står det klart vilka lag som har nått kvartsfinal – och vilka som möter vilka.

Frölunda fick fira guld efter förra slutspelet. Foto: Bildbyrån

Det avgjordes i den sista omgången. För till slut lyckades de regerande mästarna Frölunda säkra seriesegern på 82 poäng. Bara två poäng framför Luleå på 80. Nu står det klart hur kvartsfinalerna kommer att spelas, med start på måndag.

Kvartsfinalerna, som spelas över fem matcher, spelas måndag, onsdag och fredag nästa vecka.

Match ett den 2 mars, match två den 4 mars och match tre den 6 mars. Om fler matcher krävs, väntas samma schema med två dagars mellanrum tillämpas.

Här är kvartsfinalerna

Frölunda (1) – Färjestad (8)

Luleå (2) – Djurgården (7)

Brynäs (3) – Skellefteå AIK (6)

SDE (4) – MoDo (5)

Så slutade tabellen

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects