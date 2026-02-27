Trots intensiva trejdrykten inför deadline sätter Steven Stamkos ner foten. Nashville-stjärnan slår fast att det är ”noll procents chans” att han skulle gå med på att lämna Predators – samtidigt som laget är mitt i en tät slutspelsstrid.

Steven Stamkos har inga planer på att lämna Nashville Predators. Foto: Steve Roberts-Imagn Images

En av de största profilerna i NHL har inga planer på att lämna Music City inom den närmaste tiden.

När han mötte medierna under fredagen tillbakavisade Nashville Predators-forwarden Steven Stamkos en uppgift från Pierre LeBrun på The Athletic om att han skulle vara villig att häva sin no-move-klausul för att trejdas till en uttalad slutspelsutmanare före nästa fredags trade deadline.

Stamkos var tydlig i sitt besked till reportrarna: det finns ”noll” chans att han skulle avsäga sig den centrala delen i sitt kontrakt för att lämna Predators.

– Jag har inte pratat med (GM) Barry Trotz överhuvudtaget om det, säger Stamkos enligt The Tennessean.

Situationen i Nashville är speciell. Inför säsongen var laget knappast en självklar kandidat till Stanley Cup-slutspelet, särskilt efter ett misslyckat 2024/25. Men när lagen nu är tillbaka efter OS-uppehållet befinner sig Predators precis vid Wild Card-strecket i den stenhårda Western Conference.

Steven Stamkos vill inte lämna Nashville Predators

Stamkos är medveten om att spekulationer hör till den här tiden på året, men gör klart att han trivs där han är.

– Självklart skrivs det saker, men det jag kan säga är att vi i den här gruppen vill vara tillsammans. Jag kan bara kontrollera det jag kan kontrollera, men jag älskar att vara här.

Förra säsongen, Stamkos första i ”Smashville”, levde laget inte upp till förväntningarna trots att general manager Barry Trotz genomfört en uppmärksammad sommar och skrivit långtidskontrakt med bland andra Stamkos och Jonathan Marchessault. Nashville slutade då sjua i Central Division, hela 28 poäng från en Wild Card-plats.

Nu återstår 24 matcher av grundserien 2025/26 – och Stamkos konstaterar att laget är mitt i en slutspelsjakt.

– Vi vill spela meningsfulla matcher, och det gör vi just nu.

Den 35-årige kanadensaren, står för en produktiv säsong. Efter 53 poäng 2024/25 har han hittills noterats för 29 mål och totalt 45 poäng på 58 matcher.

