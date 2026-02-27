Otäcka skadan i toppmötet: ”Såg ut som ett rejält jack”

BIK Karlskogas Noel Fransén tappade skäret och sedan hjälmen.

Därefter föll han hjälplöst och slog i huvudet i sargen.

– Såg ut som ett rejält jack i pannan eller tinningen där, säger Per Svartvadet i TV4.

Till den andra perioden var han tillbaka i spel.

Noel Fransén fick gå av skadad. Foto: Skärmdumpar från TV4.

Noel Fransén, på lån från Färjestad, åkte på en otäck skada i toppmötet mellan IF Björklöven och BIK Karlskoga. Redan efter 4 minuter var olyckan framme.

Han tappade skäret och ramlade ner på isen. Därefter slog han i huvudet i sargen och hjälptes av isen.

– Såg ut som ett rejält jack i pannan eller tinningen där, säger Per Svartvadet i TV4.

Han fick bryta matchen och utgick därmed till en applåd av arenan i Umeå.

”Lilliz” gav Björklöven ledningen

Bara minuter senare, efter drygt 6.30, gjorde Marcus ”Lilliz” Nilsson 1–0 för Björklöven.

Målet kom till efter ett långt anfall där Karlskoga inte fick ut pucken och till slut stod Nilsson där vid bortre stolpen och kunde raka in pucken i mål.

Till den andra perioden var Noel Fransén tillbaka i spel och berättade för TV4 att han hade sytt fem stygn.

Texten uppdateras..