Med 40 sekunder kvar av den andra kvartsfinalen mellan Växjö och Brynäs fick Oskar Lindblom matchstraff. Nu anmäls forwarden – som därmed riskerar avstängning.

Oskar Lindblom i utvisningsbåset under kvartsfinal två i SHL mellan Växjö och Brynäs den 26 mars 2026 i Växjö.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Oskar Lindblom och hans Brynäs förlorade även den andra matchen mot Växjö. Fjolårsfinalisten är nu piskade att vinna på hemmaplan i match tre för att inte hamna i ett omöjligt läge. I den andra matchen vann smålänningarna med 6-4.

Brynäsforwarden åkte ut för en slewfoot på Brian Cooper. En förseelse han nu också anmäls för. Det gör att risken nu är överhängande att Brynäs får klara sig utan honom i, minst, nästa match.

”Lindblom försöker jaga ner men blir stängd av Nr 21 Brian Cooper i Växjö. Lindblom använder både armen och benet för att riva ner Cooper som faller handlöst till isen utan att kunna försvara sig,” står det att läsa i anmälan till disciplinnämnden.

Oskar Lindblom gjorde mål i matchen. Förra året stod han för 13 poäng på 17 matcher i slutspelet när Brynäs tog sig till en final. Nu återstår det att se hur många matcher han missar framöver.