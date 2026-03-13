Lang om uppmärksammade utvisningen: ”Helt orimligt”

Oskar Langs utvisning för snack mot Malmö dödade matchen. Skåningarna satte då 4-1 – och drömmen om att undvika kval dog för Leksand.

— Det går inte att prata med dem. Han bara flinar åt mig, säger forwarden till Falu-Kuriren efter matchen.

Oskar Lang deppar under ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Leksand den 12 mars 2026 i Malmö.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Leksand kom till torsdagens match mot Malmö med sju segrar på de senaste åtta matcherna. Då fick masarna en mardrömsstart och låg under med 0-3 efter 20 minuter. I den andra perioden fick de en tidig reducering genom Tinus Luc Koblar. Därefter var det också ett hårt tryck mot Malmö-kassen för ytterligare en reducering.

Då drog först Andro Kaderli på sig en utvisning för tripping. Strax efter att den dödats av kom det sedan en till utvisning på Leksand.

Den här gången var det Oskar Lang som fick åka och sätta sig. Det efter att ha skrikit någonting till en av linjedomarna, som då valde att ta en ”abuse of officials”. Något som väckte kritik både i TV4-studion och från Johan Hedberg efter matchen.

— Jag ska åka och byta och är trött. Jag upplever att domaren står i vägen och reagerar med ett: ”Vad gör du”? Då tycker han att det är två minuter (utvisning), och jag tycker det är helt orimligt, säger Lang själv till Falu-Kuriren.

Oskar Langs utvisning mot Malmö blev kostsam

Oskar Lang kom i tisdags tillbaka till truppen efter att ha blivit avstängd för en slewfoot mot Luleå. Nu hamnade han återigen i klammer med rättvisan. Den här gången var det också tydligt vad han tyckte om utvisningen. Flera gånger efteråt, bland annat vid avblåsningar och pausvilan, var han framme och försökte snacka med domarna.

Utan resultat.

— Det går inte att prata med dem. Han bara flinar åt mig.

Leksand kommer nu att få kvala. Rent matematiskt är det inte klart, men det är 15 mål som behöver tas in på Linköping inför den sista omgången. Något som förefaller sig ganska osannolikt att det ska hända.