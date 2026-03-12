Ilskan efter TV-bilderna: ”Kan avgöra Leksands öde”

TV4:s Staffan Kronwall, Johan Hedberg och Oskar Lang själv ilsknade under Leksands måstematch. Detta då den sistnämnde fått en utvisning för ”abuse of officials”.

– Det ska tamejfan vara något riktigt, riktigt grovt för att en linjedomare ska gå in och ta det i det här läget, säger experten under 2–7-matchen.

Oskar Lang, Leksand, får utvisning från båset. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var inga glada miner i Leksand när Malmö satte 4–1 i andra perioden av torsdagens måstematch.

Tinus Luc Koblar hade gett hopp med 1–3 några minuter tidigare, men två raka utvisningar gav hemmalaget chansen att kliva ifrån igen. Den sista av dessa blev även den stora snackisen, både på isen och i TV4:s studio när pausen kom.

Oskar Lang hade nämligen fått åka och sätta sig i två minuter för en ”abuse of officials” från båset. Spelare, ledare och kommentatorer visade sin förvåning, och senare rasade experten Staffan Kronwall.

– Oskar Lang är fortsatt i snack kring det där (med domaren efter andra periodens slut=. Det finns en väldig frustration hos Johan Hedberg också, sade programledare Björn Oldéen.

– Hos mig också faktiskt, svarar Kronwall.

Kronwall: ”Ska vara något riktigt grovt”

Från studion fortsatte experten sedan.

– Nu vet vi inte vad Lang har sagt, vi har inte hört det, och vi vet inte, men det ska, förlåt, tamejfan vara något riktigt, riktigt grovt för att en linjedomare ska gå in och ta det i det här läget tycker jag. Det här kan avgöra matchen, det kan avgöra Leksands öde, säger han och fortsätter.

– Jag tycker att en domare ska kunna ta kritik. Har han gått över gränsen, då finns det fog för det, men Lang är ingen spelare som skulle sätta sig på de orden som gör att en domare inte kan hantera det.

Leksands Luc Koblar ger sedan sin syn, precis som Malmös Fredrik Händemark.

– Nej, jag blev lite chockad när han blåste för den. Jag hörde inget från Oscar Lang som kom precis bakom mig. Jag vet inte, säger Koblar.

– Han måste ha hört något tidigare under matchen tänker jag. Jag har svårt att se att han ska ta det när det sker första gången, säger Händemark.

I tredje, när Leksand tryckte på, klev Malmö i från till 7–2. Med tre poäng och 14 måls skillnad talar därmed allt för ett kval för Leksand.

