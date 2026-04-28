Serien utjämnad – trots galna vändningen

Vegas har utjämnat slutspelsserien mot Utah. Men det krävdes dubbla (!) puckar i mål under förlängningen – efter ett ordentligt ras.

Kevin Stenlund och Utah släppte in dubbla OT-mål från Vegas.

Från 0–3 till 4–3 och 4–4, samt ett bortdömt OT-avgörande.

Nattens möte mellan Utah Mammoth och Vegas Golden Knights bjöd minst sagt på underhållning. Inte minst med det sistnämnda, där spelarna i Vegas firat segern, för att sedan se en offside på reprisbilderna. Till slut, med 52 sekunder kvar av förta förlängningsperioden, drog gästerna det längsta strået.

Karel Vejmelka hade tappat sin klubba i förstaläget, och hamnade sedan liggandes på isen efter att Shea Theodore tryckt in 5–4.

I och med det målet är nu matchserien utjämnat till 2–2.

Vände 0–3 till 4–3 – och förlorade

Vegas hade, som sagt, klivit ifrån tidigt i detta fjärde möte lagen emellan. Dorofeyev, Howden och Smith var målskyttarna och klockan visade 23.26 spelade minuter. Utah svarade med 1–3 och 2– i den andra perioden, innan Carcone kvitterade tidigt i tredje och Keller fyllde på till 4–3. När vändningen alltså såg ut att vara klar klev då Howden fram igen för Vegas.

Mitt i allt detta drama fick även svenske Kevin Stenlund hjärtat i halsgropen då han drog på sig en utvisning i förlängningen. Det 5–4-mål Vega snuvades på kom dock senare.

Stora segerorganisatörer för Vegas var Jack Eichel, med tre assist, och Brett Howden med två mål och en assist.

