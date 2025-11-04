Oskar Blomgren, 21, har vandrat fram och tillbaka mellan Malmö Redhawks och Nybro Vikings under säsongen.

Målvakten har gjort det bra i SHL – och kan nu bli kvar i laget.

– Vi har inget avtal som binder oss att skicka tillbaka Oskar till Nybro, säger sportchef Oscar Alsenfelt till Sydsvenskan.

Oskar Blomgren. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Oskar Blomgren har pendlat mellan Hockeyallsvenska Nybro Vikings och Malmö Redhawks under säsongen. Målvakten lånades ut till Hockeyallsvenskan inför säsongen, men har kallats tillbaka till SHL-klubben i samband med Marek Langhammers skada.

Under sina tre matcher i SHL med Malmö har 21-åringen noterats för en räddningsprocent på 92,1 – den bästa räddningsprocenten av alla Malmös målvakter.

– Vi har tre bra målvakter och känner oss privilegierade. Vi får se hur vägen utformas. Hur de mår och hur det känns för alla när vi återsamlas under veckan, säger sportchef Oscar Alsenfelt till Sydsvenskan.

Enligt sportchefen kan det bli aktuellt för Blomgren att bli kvar i SHL resten av säsongen.

Source: Oskar Blomgren @ Elite Prospects