Han vinner Guldhjälmen

Oscar Lindberg vinner Guldhjälmen säsongen 25/26. Stjärnan dominerade totalt i grundserien och vinner det ärofyllda priset.

Oscar Lindberg har haft en magisk säsong i Skellefteå.

Det var ingen högoddsare att Oscar Lindberg skulle tilldelas Guldhjälmen den här säsongen. 34-åringen gjorde fantastiska 67 poäng på 52 matcher i grundserien den här säsongen och vann poängligan i överlägsen stil. Han skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Skellefteå AIK till 2029.

Förra året vann David Tomasek. Priset är ett av de mest prestigefyllda i svensk hockey och går till den bästa spelaren i SHL, och röstas fram av spelarna själva.

34-åringen blir nu den andra svenska spelaren att vinna priset på 2000-talet efter Joel Persson. Skellefteå vann också grundserien i SHL tack vare Lindbergs stundtals magiska spel.

Oscar Lindberg och hans lag går nu upp mot Malmö i en kvartsfinalserie. Under karriären har stjärnan vunnit två VM-guld och två SM-guld. En av guldsäsongerna blev han även tilldelad Stefan Liv Memorial Trophy som går till slutspelets MVP.

