Blir Årets Forward och Årets MVP

Årets Forward och Årets MVP i SHL 2025/2026 är utsedd.

Det är Skellefteås Oscar Lindberg som prisas efter hans poängstarka säsong.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån

Han är överlägsen i Skellefteå AIKs interna poängliga, vann SHL:s poängliga och delad första plats som ligans målkung. Nu utses Oscar Lindberg till Årets Forward och Årets MVP i SHL 2025/2026.

Under grundserien noterades profilen för 67 poäng (30 +37) efter 52 omgångar, det är alltså 20 poäng mer än hans fjolårsprestation som slutade på 47 poäng. Han fortsätter också att leverera i slutspelet och har på 13 matcher 12 poäng (4+8).

Juryn i SHL Awards har därför utsett Lindberg till Årets Forward och Årets MVP i SHL. Priset baseras på insatser och prestationer från grundserien.

Säsongen 2025/2026 är Oscar Lindbergs poängbästa säsong i karriären.

Utöver Lindberg var Djurgårdens Magnus Hellberg och Timrås Jonathan Dahlén nominerade till Årets MVP. Kandidaterna till Årets Forward var Dahlén och Rickard Hugg.

