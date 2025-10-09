TV4:s Joel Lundqvist och Oscar Möller är inte främmande för att se Oscar Lindberg i OS-truppen. Men huvudpersonen själv har inte ens tänkt tanken.

– Tanken har inte ens slagit mig, säger han till hockeysverige.se.

Får vi se Oscar Lindberg spela OS?

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Oscar Lindberg hade ikväll chansen att tangera den längsta poängsviten någonsin från starten av en säsong i Elitserien/SHL. Men för första gången för säsongen lämnade han isen poänglös, när Skellefteå bortabesegrade Brynäs med 1-0 efter mål av backen Frans Haara i den första perioden.

Men SHL:s poängkung Lindberg hamnade ändå i fokus ikväll. Detta efter att han lyfts fram som en tänkbar OS-spelare i TV4:s studio inför matchen.

– Jag tycker absolut att han ska vara med i diskussionen kring en OS-plats. Det är inte bara att han är skicklig offensivt utan han är en bra tekare och är smart där ute i det defensiva spelet. Han kan ju spela i en tredje- eller fjärdeformation också och behöver inte gå in i en toppkedja. Jag tycker att han helt klart, med den nivån som han ligger på nu, ska vara med i förhandssnacket, sade Joel Lundqvist.

Oscar Möller fyllde i:

– Jag skulle kunna se honom i en tredjedkedja.

Oscar Lindberg om OS-snacket

Men Lindberg själv har inte funderat kring chanserna att spela OS.

– Nej, jag har inte ens tänkt tanken. Tanken har faktiskt inte slagit mig, säger han till hockeysverige.se efter segern mot Brynäs.

Oscar Lindberg under VM 2023. Foto: Bildbyrån.

Tror du att det finns en chans att du kommer?

– En chans finns det alltid. Men den är väldigt liten, säger han med ett leende.

Är du förvånad över att snacket kommit igång?

– Ja, det blir jag väl. Men absolut – spelet har gått bra och poängen har trillat in. Jag är supernöjd med min start och hur det känts för laget. Så det är positivt.

Senast NHL-spelarna var med i OS tog ju Jimmie Ericsson plats i laget…

– (Skratt) Just det. Så var det, ja.

Fyra segrar på fem matcher för Skellefteå

Skellefteå har, efter en något trög start på säsongen, vunnit två raka matcher och fyra av de senaste fem. De är uppe på fjärdeplats i SHL.

– När vi har spelat bra har vi varit superbra. Men när vi har varit dåliga har vi verkligen varit dåliga. Vi behöver hitta jämnheten och hitta när vi ska spela med pucken och när vi inte ska göra det. Men den balansen har blivit klart mycket bättre.

– Idag tycker jag vi var bra i första perioden, lite sämre i andra och sen hittade vi ett sätt att vinna i tredje. Vi höll dem (Brynäs) på utsidan och var bra på att blocka skott från backarna. Det hät var ett styrkebesked från oss.

Känner du att ni är i ett annat läge nu jämfört med förra säsongen?

– Ja, absolut. Dels med tanke på killarna vi har att tillgå i truppen, där är det stor skillnad. Men det är också ett annat lugn i truppen, skulle jag säga.

Skellefteå möter jumbon HV71 på lördag. Brynäs, som är nere på elfte plats, möter tabelltian Linköping.