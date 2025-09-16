Stjärnan sänkte Rögle – med hattrick

Skellefteå segrade – 5–2 mot Rögle

Skellefteås Oscar Lindberg tremålsskytt

Pontus Johansson avgjorde för Skellefteå

Ett hattrick stod Skellefteås Oscar Lindberg för i matchen mot Rögle i SHL. Skellefteå vann på hemmaplan med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0).

Det var första segern för Skellefteå, efter 4–5-förlust mot Djurgården i premiären.

Rögle tog ledningen i början av första perioden genom Daniel Zaar.

Därefter fixade Skellefteås Oscar Lindberg att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål. Skellefteå utökade ledningen genom Pontus Johansson efter 6.09 i andra perioden.

Rögle reducerade dock till 3–2 genom Karson Kuhlman efter 9.10 av perioden. I tredje perioden gjorde Skellefteå 4–2 efter 13.57 genom Rickard Hugg framspelad av Jonathan Johnson och Jonathan Pudas. Och med bara 1.28 kvar satte Oscar Lindberg avgörande 5–2 på pass av Rickard Hugg.

Skellefteås Rickard Hugg stod för ett mål och tre assists och Oscar Lindberg gjorde tre mål.

Skellefteå möter Färjestad i nästa match hemma torsdag 18 september 19.00. Rögle möter samma dag Luleå borta.

Skellefteå–Rögle 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (3.35) Daniel Zaar (Dennis Everberg), 1–1 (9.39) Oscar Lindberg (Pontus Johansson, Rickard Hugg), 2–1 (12.10) Oscar Lindberg (Jonathan Pudas, Rickard Hugg).

Andra perioden: 3–1 (26.09) Pontus Johansson (Emil Djuse, Valter Lindberg), 3–2 (29.10) Karson Kuhlman (Felix Nilsson, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Tredje perioden: 4–2 (53.57) Rickard Hugg (Jonathan Johnson, Jonathan Pudas), 5–2 (58.32) Oscar Lindberg (Rickard Hugg).

Nästa match:

Skellefteå: Färjestads BK, hemma, 18 september

Rögle: Luleå HF, borta, 18 september