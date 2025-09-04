I kväll fick Oscar Klefbom, 32, sin tröja hissad i taket av Hammarö Ishall innan matchen mellan Färjestad och Örebro.

Då skickade världsstjärnan Connor McDavid med en hälsning till Klefbom.

Oscar Klefbom fick en hälsning av Connor McDavid under ceremonin. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Förra året meddelade Oscar Klefbom slutligen att hockeykarriären är över. Backen hade inte spelat hockey alls sedan 2020 på grund av en axelskada och redan vid 27 års ålder tog Klefboms karriär slut. Han spelade inte alls under säsongerna mellan 2020 och 2023 då hans kontrakt med Edmonton Oilers löpte ut. Ett år senare meddelade Klefbom sedan officiellt att han lägger skridskorna på hyllan, fyra år efter hans sista match.

Under torsdagskvällen var det dags för Oscar Klefbom att hyllas för sin fina karriär. Innan kvällens träningsmatch mellan Färjestad och Örebro, som spelas i Hammarö, arrangerades en ceremoni där 32-åringens tröja hissades till taket av Hammarö Ishall.

Oscar Klefbom inledde sin hockeykarriär i Hammarö HC som ung men lämnade sedan moderklubben för att spela i Färjestad som junior. Klefbom var en stor talang som ung och var bland annat lagkapten för Småkronorna under U18-VM 2011 innan han valdes som 19:e spelare av Edmonton Oilers i NHL-draften samma år. Backen spelade 67 SHL-matcher för Färjestad och vann JVM-guld med Juniorkronorna 2012 innan han tog klivet över till Nordamerika 2013.

Oscar Klefbom får hälsning av Connor McDavid i Hammarö

I Edmonton Oilers växte Klefbom sedan ut till en viktig spelare och han utmärkte sig bland annat med ett fruktat slagskott. Han var då en toppback för Oilers i flera år innan axelskadan satte stopp för karriären. I samband med tröjhissningen i Hammarö fick Klefbom då en hälsning från självaste Connor McDavid, då de spelade tillsammans i Edmonton under många år.

– Grattis kompis, vilken stor bedrift! Jag är väldigt glad för dig och din familj att du får din tröja hissad hemma i Karlstad. där karriären började. Du var min första rumskamrat på bortaresor i NHL och vi hade en fantastisk tid tillsammans i Edmonton. Njut av kvällen, det är du värd, säger McDavid i en video som spelas i ishallen.

Skaplig hälsning till Oscar Klefbom när hans tröja hissas av moderklubben Hammarö HC pic.twitter.com/Nu2AjypQWb — Johan Ekberg (@VFekberg) September 4, 2025

Oscar Klefbom spelade 378 NHL-matcher och producerade 156 poäng över sju säsonger i Edmonton Oilers.

