Missen (?): Fick okej att spela – användes inte

Oscar Fantenberg stannade på fyra minuters istid mot DIF.

Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigt i lördagens ångestmöte med Djurgården täckte Oscar Fantenberg ett skott. Nyckelbacken grimaserade, men tog sig till båset för egen maskin. Sen blev det bara 4:25 minuter under 1–5-förlusten.

Det märkliga i det hela är att Linköping HC:s medicinska team sedan gav grönt ljus till spel.

– Oscar fick en liten känning i början av matchen. Jag undersökte honom och av mig fick han okej att spela vidare efter det, säger LHC:s fysioterapeut Carolina Koskinen till Corren efter slutsignal.

Trots detta valde alltså huvudtränaren, Ante Karlsson, att inte spela sin viktige pjäs. När han sedan får frågan varför verkar han vara öförstående inför det hela, menar Corren.

– Det hände något under matchen, svarar han kort.

En miss i kommunikationen? "Jag vet inte"

När huvudtränaren sedan får frågan om det kan ha handlat om en miss i kommunikationen skickar han frågan vidare.

– Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning om vad det var för skada. Du får fortsätta prata med henne (fysioterapeuten Koskinen). Jag har inga kommentarer, säger han.

Oscar Fantenberg ville inte heller själv uttala sig om det hela.

Ante Karlsson hade redan petad en annan stjärna till matchstart i form av Jakub Vrana, och var inte helt nöjd med frågorna som följde under presskonferensen. Självklart påverkad av det tunga resultatet som skickar ner LHC på jumboplatsen i SHL.