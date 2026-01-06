Missnöjd med speltiden: ”Haft en dialog”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Konkurrensen på Luleås backsida är tuff.

I fem av de sex senaste matcherna har Oscar Engsund suttit som extraback – en situation han inte är nöjd med.

– Man är aldrig nöjd när man inte får spela, säger han till NSD.

Oscar Engsund.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Sex minuter och 31 sekunder.

Det är den genomsnittliga istiden som Luleås back Oscar Engsund har haft i de sex matcher han spelat sedan han återvände från den otäcka skadan mot Timrå i början av december. Bortsett från matchen mot Djurgården under mellandagarna, där Engsund spelade strax över 17 minuter, har istiden varit knapp för Engsund sedan återkomsten.

– Jag får lita på att coacherna tar ut det bästa laget för stunden. Då är det bara att köpa det. Det är bara kämpa på och försöka göra mitt bästa på träning och sen får vi se vad som händer i framtiden helt enkelt, säger Engsund till NSD.

Skrev på fyraårskontrakt inför säsongen

Engsund är ärlig med att detta är en situation han inte är tillfreds med. Det har han även tagit upp med tränarna Thomas Berglund och Henrik Stridh.

– Ja, absolut. Man är aldrig nöjd när man inte får spela. Jag har absolut haft en dialog med dem men det får stanna mellan oss, säger han.

Oscar Engsund återvände till Luleå från HV71 inför den här säsongen på ett fyraårskontrakt efter att ha brutit sitt fyraårskontrakt med HV71 efter en säsong. På 30 matcher står backen noterad för en poäng (0+1) och en genomsnittlig istid på strax över 14 minuter per match.

Source: Oscar Engsund @ Elite Prospects