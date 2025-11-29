”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Otäcka scener utspelade sig i Timrå.

Luleåbacken Oscar Engsund rullades ut på bår efter en duell med Jeremy Boyce.

Redan efter drygt två minuter spel i SHL-matchen mellan Timrå och Luleå utspelade sig otäcka bilder.

Luleåbacken Oscar Engsund och Timråforwarden Jeremy Boyce är i en åkduell för att nå pucken bakom Luleås mål. Precis när duon kommer fram till sargen tappar Engsund skäret samtidigt som Boyce kommer upp i ryggen för att dela ut en tryckare. Engsund trycks faller handlöst och trycks in i sargen med huvudet först. Oscar Engsund faller sedan till isen och ligger länge orörlig. Luleåspelarna börjar direkt signalera för sjukvårdspersonal att komma in för att hjälpa Engsund.

Efter ett längre avbrott kunde Engsund, som var blodig i ansiktet, sätta sig upp igen till applåder från publiken. Han kunde prata med vårdpersonalen på isen och rullades sedan ut på bår.

Domarna videogranskade situationen för att se ifall Jeremy Boyce skulle straffas efter smällen. Men efter videobedömning kom domarna fram till att inte dela ut någon utvisning.

– Det är en olycklig händelse. Försvarande spelare tappar skäret, därav ingen åtgärd, ropar domaren ut i arenan när beslutet ges.

Efter ett längre avbrott kom spelet sedan igång i NHC Arena igen. Senare i första perioden kunde Timrå ta ledningen genom Jonathan Dahlén.

Matchen pågår!