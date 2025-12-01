”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oscar Engsund rullades ut på bår efter en otäck smäll i SHL-matchen mellan Timrå och Luleå i lördags.

Under måndagen har Engsund fått lämna sjukhuset och reser hem till Luleå igen.

– Det är förstås en allvarlig skada, säger Luleås fysanvsarige Mattias Waaranperä till Norrbottens-Kuriren.

Oscar Engsund utgick efter en otäck smäll i lördagens match mellan Timrå och Luleå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Det var tidigt in i matchen mellan Timrå och Luleå som olyckan var framme för Oscar Engsund. I en åkduell med Timrås Jeremy Boyce tappade Engsund skäret samtidigt som de båda närmar sig sargen. Engsund kläms då mellan Boyce och sargen där backen åkte med huvudet först in i sargen och blev liggandes orörlig på isen.

Sjukvårdare kom in på isen och efter ett avbrott rullades Engsund ut på bår. Han fördes sedan till sjukhuset i Sundsvall.

Efter nästan två dagar på sjukhuset har Engsund dock fått lämna under måndagen. Han reser nu hem till Luleå igen för att återhämta sig på hemmaplan.

– Alla ser vad som händer och det är förstås en allvarlig skada. Huvudet åkte rakt in i sargen och han kunde inte skydda sig, säger Mattias Waaranperä, fysansvarig i Luleå Hockey, till Norrbottens-Kuriren.

Osäker status på Oscar Engsund

Oscar Engsund har fått en rejäl hjärnskakning efter smällen i lördags. Enligt Mattias Waaranperä, som varit i kontakt med Engsund under helgen, ska backen dock ”må okej” under omständigheterna. Det är dock oklart hur länge som Engsund kan tvingas bli borta från spel. Luleå vet i nuläget inte alls när backen skulle kunna vara aktuell för en comeback på isen.

– Nu är det hjärnvila som gäller för Oscar. Han behöver lugn, ro och vara hemma med familjen, säger Waaranperä.

Inför årets säsong återvände Oscar Engsund till Luleå igen efter två säsonger i Oskarshamn och HV71. Han har totalt spelat 484 SHL-matcher, varav 358 av dem har varit i Luleå-tröjan.

